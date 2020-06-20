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Espreso.tvСпорт"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по футболу

"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по футболу


фото: shakhtar.com
В 27-м туре чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" победил "Александрию" со счетом 3: 2

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Горняки" стали недосягаемыми для киевского "Динамо", которое идет вторым. Столичный клуб отстает от "Шахтера" на 19 очков за 5 туров до конца чемпионата.

Дубль в матче сумел сделать Тете, еще один гол на счету Тайсона, который на 13-й минуте реализовал пенальти и открыл счет во встрече. За "Александрию" отличились полузащитники Максим Третьяков и Евгений Банада.

Чемпионат Украины по футболу

27-й тур

20 июня

"Шахтер" - "Александрия 3: 2

Голы: Тайсон, 13 (пен), Тете, 60, 78 - Банада, 48, Третьяков, 51 (пен)

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