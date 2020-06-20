"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по футболу
20 июня, 2020, 21:47
В 27-м туре чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" победил "Александрию" со счетом 3: 2
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Горняки" стали недосягаемыми для киевского "Динамо", которое идет вторым. Столичный клуб отстает от "Шахтера" на 19 очков за 5 туров до конца чемпионата.
Дубль в матче сумел сделать Тете, еще один гол на счету Тайсона, который на 13-й минуте реализовал пенальти и открыл счет во встрече. За "Александрию" отличились полузащитники Максим Третьяков и Евгений Банада.
Чемпионат Украины по футболу
27-й тур
20 июня
"Шахтер" - "Александрия 3: 2
Голы: Тайсон, 13 (пен), Тете, 60, 78 - Банада, 48, Третьяков, 51 (пен)
- Напомним, 13 июня в 26-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" и "Ворскла" сыграли вничью 1: 1 .
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