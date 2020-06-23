Потерянный Зеленским электорат переходит Шарию и ОПЗЖ - директор КМИСа

23 июня, 2020, 17:27

Снижение рейтинга президента Владимира Зеленского приводит к тому, что голоса его избирателей "перетекают" к партии Шария и ОПЗЖ

Об этом рассказал гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто в интервью Укринформу.

"Уменьшение рейтинга Зеленского приводит к тому, что его голоса идут не к "Голосу" или к Порошенко. Все, что он теряет, получает, вот например, партия Шария, которая сейчас повысила существенно свой рейтинг, и она, по нашим данным, на грани прохождения в Верховную Раду. И Медведчука партия тоже увеличила свой относительный рейтинг, и тоже за счет "Слуг", - заметил Паниотто.

Он подчеркнул, что те 26 процентов, которые разочаровались в нынешнем президенте, стали преимущественно избирателями сопредседателя фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко, потому что это именно те люди, которые недовольны курсом на Европейский Союз. Поэтому они более пессимистичны. Они понимают, что ориентация на союз с РФ вряд ли реализуется.

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Директор КМИС также отметил, что власть надо критиковать, но "это более делается к компромиссной фигуры Зеленского, чем к серым пророссийским силам".

"Эти политические усилия (оппозиции, - ред.) непропорционально распределены... Есть ведь реально пророссийские политические силы, они сами об этом говорят, они выступают, они туда ездят, они встречаются с лидерами страны-агрессора, но к ним почему-то меньше претензий", - добавил Паниотто.

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