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Espreso.tvОбществоРейтинг Зеленского упал ниже 40%, - опрос КМИС

Рейтинг Зеленского упал ниже 40%, - опрос КМИС


фото: reuters
На конец мая - начало июня рейтинг Зеленского среди тех, кто определился с кандидатом, составил 37,6%, на втором месте Петр Порошенко с 16,2%, у Юрия Бойко - 13,2%

Об этом говорится в исследовании, проведенном с 24 мая по 4 июня Киевским международным институтом социологии.

От социологических замеров в прошлом месяце рейтинг президента Зеленского потерял 5% поддержки.

Петр Порошенко увеличил рейтинг на 1,3%, а Юрий Бойко - на 1%.

Среди кандидатов в рейтинге четвертой идет Юлия Тимошенко с 8,7% среди тех, кто определился.

Пятерку замыкает Игорь Смешко с 6,8%.

Остальные кандидаты не набирают более 5%.

У Анатолия Гриценко и Олега Ляшко по 4,4%, Святослава Вакарчука - 3%, Александра Вилкула - 2%.

Напомним, апрельский рейтинг Зеленского составил 42%, мартовский - 44%.

Опрос проводился с 24 мая по 4 июня 2020 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 4000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.

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