Зеленский подписал закон, которым отменили обязательную государственную итоговую аттестацию одиннадцатиклассников

22 июня, 2020, 13:22

Об этом сообщает сайт президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года" № 725-их. Верховная Рада приняла 18 июня 2020.

Закон имеет целью минимизацию рисков заболевания COVID-19 среди учащихся, которые завершают получение полного общего среднего образования, и дальнейшего распространения коронавирусной болезни.

Документ вносит дополнения в Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", согласно которым в связи с внедрением карантинных мероприятий ученики, завершающие получение общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА).

Выпускники школ, которые в этом году не планировали вступать в учреждения высшего образования Украины, могут получить свидетельство о получении полного общего среднего образования без сдачи ВНО.

В то же время, согласно закону, ученики, которые завершают обучение в учреждениях среднего образования, имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в форме внешнего независимого оценивания (ВНО), необходимую для вступления в учреждения высшего образования Украины.

По данным Министерства образования и науки Украины, отмена обязательной государственной итоговой аттестации позволит уменьшить примерно на 27-30% количество участников тестирования и соответственно увеличить социальную дистанцию между ними в аудиториях.

Кроме того, документ вносит изменения в Закон Украины "Об образовании", согласно которым продолжительность учебного года в учреждениях образования на период карантина может определяться Кабинетом Министров Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, 18 июня Верховная Рада отменила обязательную ГИА в 2020 году для выпускников, которые не будут поступать в вузы

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