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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон, которым отменили обязательную государственную итоговую аттестацию одиннадцатиклассников

Зеленский подписал закон, которым отменили обязательную государственную итоговую аттестацию одиннадцатиклассников

22 июня президент Владимир Зеленский подписал закон об освобождении учеников 11-х классов от обязательной государственной итоговой аттестации

Об этом сообщает сайт президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года" № 725-их. Верховная Рада приняла 18 июня 2020.

Закон имеет целью минимизацию рисков заболевания COVID-19 среди учащихся, которые завершают получение полного общего среднего образования, и дальнейшего распространения коронавирусной болезни.

Документ вносит дополнения в Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", согласно которым в связи с внедрением карантинных мероприятий ученики, завершающие получение общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА).

Выпускники школ, которые в этом году не планировали вступать в учреждения высшего образования Украины, могут получить свидетельство о получении полного общего среднего образования без сдачи ВНО.

В то же время, согласно закону, ученики, которые завершают обучение в учреждениях среднего образования, имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в форме внешнего независимого оценивания (ВНО), необходимую для вступления в учреждения высшего образования Украины.

По данным Министерства образования и науки Украины, отмена обязательной государственной итоговой аттестации позволит уменьшить примерно на 27-30% количество участников тестирования и соответственно увеличить социальную дистанцию между ними в аудиториях.

Кроме того, документ вносит изменения в Закон Украины "Об образовании", согласно которым продолжительность учебного года в учреждениях образования на период карантина может определяться Кабинетом Министров Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, 18 июня Верховная Рада отменила обязательную ГИА в 2020 году для выпускников, которые не будут поступать в вузы

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