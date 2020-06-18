Рада отменила обязательное ВНО в 2020 году

18 июня, 2020, 13:05

Верховная Рада поддержала законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским, об освобождении выпускников школ от обязательного ВНО в 2020 году в связи с пандемией COVID-19

Об этом шла речь на заседании Рады, передает Еспресо.TV.

За соответствующее решение проголосовали 356 депутатов.

Главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову поручили немедленно подписать закон.

"Целью и задачей принятия этого законопроекта является минимизация рисков заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) во время оценивания результатов обучения учащихся (студентов), которые завершают получение полного общего среднего образования, и сделать возможным получение ими в установленном законодательством порядке документов о получении полного общего среднего образования", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, Зеленский предлагал Раде освободить выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации в связи с пандемией коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .