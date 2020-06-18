Рада отменила обязательное ВНО в 2020 году
Об этом шла речь на заседании Рады, передает Еспресо.TV.
За соответствующее решение проголосовали 356 депутатов.
Главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову поручили немедленно подписать закон.
"Целью и задачей принятия этого законопроекта является минимизация рисков заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) во время оценивания результатов обучения учащихся (студентов), которые завершают получение полного общего среднего образования, и сделать возможным получение ими в установленном законодательством порядке документов о получении полного общего среднего образования", - говорится в пояснительной записке.
- Напомним, Зеленский предлагал Раде освободить выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации в связи с пандемией коронавируса.
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