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Espreso.tvОбществоРада отменила обязательное ВНО в 2020 году

Рада отменила обязательное ВНО в 2020 году


фото: slovoidilo
Верховная Рада поддержала законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским, об освобождении выпускников школ от обязательного ВНО в 2020 году в связи с пандемией COVID-19

Об этом шла речь на заседании Рады, передает Еспресо.TV.

За соответствующее решение проголосовали 356 депутатов.

Главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову поручили немедленно подписать закон.

"Целью и задачей принятия этого законопроекта является минимизация рисков заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) во время оценивания результатов обучения учащихся (студентов), которые завершают получение полного общего среднего образования, и сделать возможным получение ими в установленном законодательством порядке документов о получении полного общего среднего образования", - говорится в пояснительной записке.

  • Напомним, Зеленский предлагал Раде освободить выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации в связи с пандемией коронавируса.

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