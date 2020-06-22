Зеленский анонсировал законодательные изменения, которые позволят детям из ОРДЛО поступать в вузы без ВНО

22 июня, 2020, 14:20

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Изменения будут предусматривать, что дети из этих территорий смогут поступать в ЗВО без внешнего независимого оценивания и иметь возможность поступить во все вузы Украины.

Кроме того, все желающие из ОРДЛО будут учиться бесплатно, через государственный заказ в пределах квот.

Сейчас такая норма действует только для выпускников из аннексированного Крыму.