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Espreso.tvОбществоЗеленский анонсировал законодательные изменения, которые позволят детям из ОРДЛО поступать в вузы без ВНО

Зеленский анонсировал законодательные изменения, которые позволят детям из ОРДЛО поступать в вузы без ВНО


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в закон о высшем образовании для максимального упрощения вступления в высшие учебные заведения выпускникам школ из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Изменения будут предусматривать, что дети из этих территорий смогут поступать в ЗВО без внешнего независимого оценивания и иметь возможность поступить во все вузы Украины.

Кроме того, все желающие из ОРДЛО будут учиться бесплатно, через государственный заказ в пределах квот.

Сейчас такая норма действует только для выпускников из аннексированного Крыму.

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