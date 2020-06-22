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Espreso.tvСпортСын Луческу пожаловался на зарплату отца в "Шахтере"

Сын Луческу пожаловался на зарплату отца в "Шахтере"


фото: fanatik.ro
Бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу не сможет стать одним из инвесторов бухарестского "Динамо"

Об этом сообщает Gazeta Sporturilor .

В "Шахтере" Мирча Луческу зарабатывал более 4,5 млн евро за сезон.

"Мой отец мало зарабатывал. У него была хорошая зарплата, но это была только зарплата. Теперь ее нет. Что это значит? Он мог бы прийти и дать немного денег на год или два, после чего все бы закончилось. Нужны другие инвестиции, после чего "Динамо" быстро вернется к тому уровню, на котором было 5-6 лет назад ", - заявил его сын Разван Луческу.

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