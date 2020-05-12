Луческу рассказал, как Ахметов вмешивался в работу тренера "Шахтера"

12 мая, 2020, 16:27

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу заявил, что владелец футбольного клуба Ринат Ахметов убедил Паулу Фонсеку, вернуться к старой игровой схеме

Об этом сообщает Roma News.

По словам Мирчи Луческу, португалец Паулу Фонсека, который сменил его в "Шахтере" в 2016 году, сначала перестроил игровую схему команды, однако Ринат Ахметов убедил его вернуться к расстановке, которая удачно работала при румынском тренере.

"Я оставил пост Фонсеке и не скрываю, что недоволен его поведением. Он даже не поблагодарил за прекрасную команду, которую я ему оставил. Одного телефонного звонка было бы достаточно. Он начал играть 4-4-2, как в "Браге", но затем президент убедил его перейти на мою схему 4-2-3-1. Команда знала ее наизусть, она была создана специально под бразильцев", - сказал Луческу.

В то же время, румын заявил, что Фонсека способен сделать в итальянской "Роме", которую он возглавил летом 2019 года.

"Я должен признать, что Паулу продемонстрировал отличный ум и возможность адаптироваться. Несмотря на его бестактное ко мне отношение, я убежден, что он способен сделать из "Ромы" хорошую команду", - добавил Луческу.

47-летний Паулу Фонсека тренировал "Шахтер" с 2016 до 2019 года и трижды подряд сделал с командой "золотой дубль", одержав победы в чемпионате и Кубке Украины.

Сейчас главным тренером "Шахтера" является другой португалец - Луиш Каштру.

Напомним, 5 мая Мирча Луческу заявил, что самым сложным тренером-соперником в чемпионате Украины для него был Юрий Семин, который возглавлял "Динамо".

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