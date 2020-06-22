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Espreso.tvСпортПромоутер заговорил о завершении карьеры Усика

Промоутер заговорил о завершении карьеры Усика


фото: Getty Images
Промоутер Александр Красюк рассказал, что Александр Усик пока не собирается завершать карьеру

Об этом сообщает Sky Sports .

Усик хочет стать единственным боксером в истории, который стал абсолютным чемпионом в двух весовых категориях.

"У Усика нет планов выхода на пенсию на данном этапе. Пока он будет побеждать, он будет искать более высоких результатов. Каждый рано или поздно должен завершить карьеру. Но Усик хочет стать единственным боксером в истории, который стал абсолютным чемпионом в двух весовых категориях ", - заявил промоутер боксера Александр Красюк.

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