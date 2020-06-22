Промоутер заговорил о завершении карьеры Усика

22 июня, 2020, 11:49

Промоутер Александр Красюк рассказал, что Александр Усик пока не собирается завершать карьеру

Об этом сообщает Sky Sports .

Усик хочет стать единственным боксером в истории, который стал абсолютным чемпионом в двух весовых категориях.

"У Усика нет планов выхода на пенсию на данном этапе. Пока он будет побеждать, он будет искать более высоких результатов. Каждый рано или поздно должен завершить карьеру. Но Усик хочет стать единственным боксером в истории, который стал абсолютным чемпионом в двух весовых категориях ", - заявил промоутер боксера Александр Красюк.

18 июня стало известно, что Энтони Джошуа может встретиться с Александром Усиком к поединку против британца Тайсона Фьюри.

18 июня сообщалось, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер претендует на бой за вакантный титул WBO против Александра Усика .