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Espreso.tvСпортСтало известно, с кем проведет чемпионский бой Усик, если Джошуа откажется от титула WBO

Стало известно, с кем проведет чемпионский бой Усик, если Джошуа откажется от титула WBO


фото: Getty Images
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер претендует на бой за вакантный титул WBO против украинца Александра Усика

Об этом сообщает Vringe.com .

Промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO (Всемирной боксерской организации) Джозефа Паркера Дэвид Хиггинс заявил, что новозеландец готов встретиться с Александром Усиком, если действующий обладатель пояса Джошуа откажется от обязательной защиты против украинца ради поединка с Тайсоном Фьюри. Сейчас Паркер занимает второе место в рейтинге WBO.

"Если так все и произойдет, нам предложат бой с Усиком за вакантный титул, к чему мы готовы. Нам нужен бой с Усиком. И мы уверены в нашей победе над ним. Бой состоится. Считаю, что у Паркера больше шансов побить Усика, чем у Джошуа. Я имею в виду стилистически. Джошуа для Усика слишком медленный. Паркер гораздо быстрее. И поверьте, вы до сих пор не видели его на пике формы", - сказал Хиггинс.

Джошуа, кроме титула WBO, владеет поясами WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Он договорился о двух поединках в 2021 году против чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсона Фьюри.

Джозеф Паркер получил чемпионский титул WBO в 2016 году, победив американца Энди Руиса. В 2018 году у новозеландца титул отобрал Джошуа.

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