Джошуа согласился драться с Усиком перед поединком против Фьюри

18 июня, 2020, 09:31

Чемпион мира в супертяжелом весе Джошуа может встретиться с украинцем Александром Усиком до поединка против британца Тайсона Фьюри

Об этом заявил промоутер Джошуа и Усика Эдди Хирн, сообщает Boxingnews24.

По словам промоутера, чемпион мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа перед поединком против обладателя титула WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсона Фьюри может встретиться с обязательным претендентом на пояс WBO Александром Усиком.

"Будет ли у нас поединок с Александром Усиком перед встречей с Фьюри? Возможно. Можно договориться? Возможно. Позволит это WBO? Никто не знает. Мы очень хотим устроить бой Джошуа с Фьюри. Диллиан Уайт должен получить приоритет и провести титульный поединок с Фьюри перед встречей Тайсона с Энтони. Я не откажусь от поединка, если на кону не будут стоять в все четыре пояса. все хотят увидеть бой Джошуа - Фьюри. Мы должны устроить их поединок, чего бы это ни стоило", - сказал Хирн.

Напомним, 17 июня промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что в случае отказа Джошуа встретиться с украинским боксером британец будет вынужден отказаться от пояса WBO .

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