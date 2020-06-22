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Espreso.tvСпортЭкс-тренер "Карпат" досрочно стал чемпионом Хорватии

Экс-тренер "Карпат" досрочно стал чемпионом Хорватии


фото: gnkdinamo.hr
Загребское "Динамо" досрочно стало чемпионом Хорватии по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В конце апреля "Динамо" возглавил бывший главный тренер львовских "Карпат" Йовичевич. Под руководством хорватского специалиста команда получила 2 победы, 1 ничью и 1 поражение в 4 матчах.

За шесть туров до конца чемпионата отрыв от "Локомотивы" вырос до 19 очков, что позволило загребскому "Динамо" оформить 21 чемпионство в истории клуба.

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