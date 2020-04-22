Бывший тренер "Карпат" возглавил загребское "Динамо"
22 апреля, 2020, 15:17
Бывший главный тренер львовских "Карпат" Йовичевич возглавил загребское "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт хорватского клуба.
Под руководством бывшего тренера ненадо Бьелицы загребское "Динамо" выиграло два чемпионства, а также Кубок и Суперкубок страны, в Лиге чемпионов команда дважды сыграла вничью с донецким "Шахтером". В общем под руководством хорватского тренера было сыграно 99 матчей, из них 71 победы, 15 ничьих результатов и 13 поражений.
46-летний Йовичевич хорошо знаком с футболистами первой команды, а также знает потенциал подрастающего поколения в клубе, а потому сможет активно вводить игроков дубля в состав главной команды. С 2017-го года хорват работал с молодежными и юниорскими командами "Динамо".
Во львовских "Карпатах" Йовичевич работал с лета 2014 года до конца 2015-го. Под его руководством "зелено-белые" провели 46 поединков, в которых получили 12 побед, 12 раз сыграли вничью и в 22 матчах проиграли.
- 30 марта стало известно, что бывший главный тренер львовских "Карпат" Йовичевич ближайшее время возглавит загребское "Динамо" .
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