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Espreso.tvСпорт"Динамо" избавится от вице-чемпиона мира

"Динамо" избавится от вице-чемпиона мира


фото: Getty Images
Хорватский футболист Иосиф Пиварич близок к переходу из киевского "Динамо" в "Динамо" из Загреба

Об этом сообщает Nogometne Vijesti.

По информации источника, хорватский клуб, в составе которого Пиварич провел шесть сезонов, рассчитывает получить 31-летнего игрока как свободного агента. Контракт защитника с киевским "Динамо" действует до 30 июня 2020 года.

В апреле Пиварич заявил, что пока разговоров о новом контракте от киевского клуба не было, но с загребским "Динамо" он не контактировал.

Пиварич выступает за украинский клуб с 2017 года, в нынешнем сезоне он сыграл за киевлян лишь 1 матч.

В 2018 году Иосиф Пиварич стал в составе сборной Хорватии вице-чемпионом мира.

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