"Динамо" избавится от вице-чемпиона мира
17 июня, 2020, 09:46
Хорватский футболист Иосиф Пиварич близок к переходу из киевского "Динамо" в "Динамо" из Загреба
Об этом сообщает Nogometne Vijesti.
По информации источника, хорватский клуб, в составе которого Пиварич провел шесть сезонов, рассчитывает получить 31-летнего игрока как свободного агента. Контракт защитника с киевским "Динамо" действует до 30 июня 2020 года.
В апреле Пиварич заявил, что пока разговоров о новом контракте от киевского клуба не было, но с загребским "Динамо" он не контактировал.
Пиварич выступает за украинский клуб с 2017 года, в нынешнем сезоне он сыграл за киевлян лишь 1 матч.
В 2018 году Иосиф Пиварич стал в составе сборной Хорватии вице-чемпионом мира.
- 16 июня стало известно, что хорватский экс-защитник "Динамо" Домагой Вида может продолжить карьеру в России .
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