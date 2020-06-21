"Уже и памяти нет". "Слуга" Тищенко не знает, сколько нардепов в Раде
Такой случай произошел с ним в эфире Апостроф-ТВ , передает Еспресо.TV .
Сначала он сказал, что их якобы 405, а затем, после подсказки ведущей, отметил что их трудно посчитать, потому что "они выходят-приходят, выходят-приходят".
Вот соответствующий фрагмент диалога нардепа Тищенко с ведущей:
"- Сколько депутатов в парламенте?
- Ааа .. 200 ... Подождите, 405, по-моему.
- Почти. В принципе да.
- Да? Да? 405? Не ошибся?
- Ну, немножко, еще там двадцяточка.
- 425? ... Нет, нет. 425 депутатов?
- Ну, видите, уже и памяти нет...
- Их там так много. Разве посчитаешь?
- Они выходят-приходят, выходят-приходят".
Справка
На сайте Верховной Рады указано, что на 20 июня 2020 в Раде есть 423 народных депутата.
Однако, согласно Конституции их должно быть больше - 450.
- По сообщениям СМИ, Тищенко может выдвинуть свою кандидатуру на пост городского головы Киева.
- Он возглавил киевский центр партии "Слуга народа" и, по словам председателя парламентской фракции СН Давида Арахамия, входит в состав участников праймериз.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?
-
12 июня, 2020 Легко воровать, и тяжело отвечать - 5 книг о ворах
-
Читайте также
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?
-
12 июня, 2020 Легко воровать, и тяжело отвечать - 5 книг о ворах