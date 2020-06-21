"Уже и памяти нет". "Слуга" Тищенко не знает, сколько нардепов в Раде

21 июня, 2020, 19:51

Народный депутат от фракции "Слуга народа", предприниматель и ресторатор Николай Тищенко не смог назвать точное количество парламентариев, входящих в состав высшего органа законодательной власти

Такой случай произошел с ним в эфире Апостроф-ТВ , передает Еспресо.TV .

Сначала он сказал, что их якобы 405, а затем, после подсказки ведущей, отметил что их трудно посчитать, потому что "они выходят-приходят, выходят-приходят".

Вот соответствующий фрагмент диалога нардепа Тищенко с ведущей:

"- Сколько депутатов в парламенте?

- Ааа .. 200 ... Подождите, 405, по-моему.

- Почти. В принципе да.

- Да? Да? 405? Не ошибся?

- Ну, немножко, еще там двадцяточка.

- 425? ... Нет, нет. 425 депутатов?

- Ну, видите, уже и памяти нет...

- Их там так много. Разве посчитаешь?

- Они выходят-приходят, выходят-приходят".

Справка

На сайте Верховной Рады указано, что на 20 июня 2020 в Раде есть 423 народных депутата.

Однако, согласно Конституции их должно быть больше - 450.

По сообщениям СМИ, Тищенко может выдвинуть свою кандидатуру на пост городского головы Киева.

Он возглавил киевский центр партии "Слуга народа" и, по словам председателя парламентской фракции СН Давида Арахамия, входит в состав участников праймериз.

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