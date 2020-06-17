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Espreso.tvОбществоАрахамия назвал пять фамилий от "Слуги народа", которые будут участвовать в праймериз в мэры Киева

Арахамия назвал пять фамилий от "Слуги народа", которые будут участвовать в праймериз в мэры Киева


фото: facebook
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал пять фамилий, которые будут участвовать в праймериз в мэры Киева

Об этом он рассказал под Верховной Радой, передает Эспрессо.TV .

"Социологический праймериз, так называемый, он будет ближе к концу следующего месяца, чтобы уже понимать всю ситуацию. Также уже будут известны кандидаты. Будет финальное решение после этого. А к этому процессу все, кто намерены принимать в этом участие, они идут отдельно , большинство из них - члены нашей фракции и партии. Таким образом они, делая позитивные шаги, усиливают позицию нашей партии. с нашей фракции - господин Качура, господин Дубинский, господин Ткаченко, господин Тищенко и госпожа Верещук ", - сказал нардеп.

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