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Espreso.tvОбществоКиевскую ячейку "Слуги народа" возглавил Тищенко

Киевскую ячейку "Слуги народа" возглавил Тищенко


фото: Укрінформ
Народный депутат Николай Тищенко возглавил Киевскую городскую организацию партии "Слуга народа"

Об этом сообщает официальный сайт "Слуги народа".

Решение о назначении Николая Тищенко руководителем Киевской городской парторганизации во время конференции городской партийной ячейки приняли члены партийной организации. Его кандидатуру также утвердил высший совет партии.

Сообщается, что членами городского совета партийной организации города Киева стали Александр Ткаченко, Андрей Холодов, Анна Бондарь, Марьяна Безуглая, Людмила Буймистер, Роман Грищук, Дмитрий Гурин, Артем Дубнов, Леся Забуранная, Максим Перебийнис, Анна Пуртова, Сергей Швец, Богдан Яременко, Александр Юрченко.

  • Напомним, 2 июня народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что идет на партийные праймериз по отбору кандидата на должность мэра Киева.

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