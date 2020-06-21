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Espreso.tvОбществоНа столичных Позняках произошел взрыв в многоэтажке. Повреждены несколько этажей

На столичных Позняках произошел взрыв в многоэтажке. Повреждены несколько этажей

В Киеве на Позняках (около Эпицентра) утром в воскресенье, 21 июня 2020 года, произошел мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на проспекте Григоренко

Это произошло около 10:00, передает Еспресо.TV .

Взрыв слышал весь район.

Первая версия - взрыв бытового газа.

Официальной информации о причинах и возможных жертвах пока нет.

Фото очевидцев - Сергей Силантьев, Виталий Фуголь, Лора Чабан.

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