На столичных Позняках произошел взрыв в многоэтажке. Повреждены несколько этажей
21 июня, 2020, 10:23
В Киеве на Позняках (около Эпицентра) утром в воскресенье, 21 июня 2020 года, произошел мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на проспекте Григоренко
Это произошло около 10:00, передает Еспресо.TV .
Взрыв слышал весь район.
Первая версия - взрыв бытового газа.
Официальной информации о причинах и возможных жертвах пока нет.
Фото очевидцев - Сергей Силантьев, Виталий Фуголь, Лора Чабан.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?
-
12 июня, 2020 Легко воровать, и тяжело отвечать - 5 книг о ворах
-
Читайте также
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?
-
12 июня, 2020 Легко воровать, и тяжело отвечать - 5 книг о ворах