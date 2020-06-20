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Espreso.tvМирТрамп вновь уволил советника по России. Четвертого за год

Трамп вновь уволил советника по России. Четвертого за год

Исполняющий обязанности старшего директора по российским и европейским вопросам в Совете национальной безопасности (СНБ) США Том Уильямс вернется в Пентагон

Об этом сообщил советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передает Еспресо.TV со ссылкой на Axios .

За последнее время это уже четвертый чиновник, отвечающий в Белом доме за российское направление, который покидает пост.

При этом кадровую политику президента по СНБ издание описывает как "беспрецедентные потрясения и текучесть персонала".

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Предшественника Вильямса Эндрю Пик в января 2020 года временно отстранили от работы. Как пишет Axios, он находится в "административном отпуске", связанным со служебным расследованием.

Пик стал директором СНБ по России в ноябре 2019 года, сменив Тима Моррисона. Тот, в свою очередь, занял эту должность вместо Фионы Хилл, которая отвечала за координацию политики США в отношении Европы и России с 2017 года по август 2019-го.

"Фиона Хилл и Тим Моррисон, свидетельствовали в расследовании импичмента Палаты об отказе президента Трампа от (военной - ред.) помощи Украине", - отмечает Axios.

  • По данным близкого к Республиканской партии США телевизионного канала Fox News, по состоянию на 19 июня 2020 года кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джозеф Байден опережает Трампа на 12% .
  • По Байдена готовы проголосовать 50% респондентов, а за Трампа - 38%.

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