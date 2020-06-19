Трамп проигрывает Байдену выборы с большим отрывом - опрос Fox News

19 июня, 2020, 17:07

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джозеф Байден опережает президента Дональда Трампа на 12%

Об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу канала Fox News, известного своим лояльным отношением к республиканцам.

В частности, за Байдена готовы проголосовать 50% респондентов, а за Трампа - 38%.

Также исследование показало продолжающееся падение уровня поддержки Трампа в должности президента США на фоне пандемии коронавируса, а также беспорядков и погромов, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицейскими за использование фальшивых банкнот.

Опрос проводился с 13 по 16 июня среди 1 343 зарегистрированных избирателей.

Ранее опроса Reuters/Ipsos показал отрыв Байдена от Трампа среди зарегистрированных избирателей в 13 процентов.

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Июньский опрос СNN показал преимущество Байдена перед Трампом в 14%.

6 июня Байден формально стал соперником Трампа на выборах от Демпартии - его кандидатуру предварительно поддержали 1 995 делегатов.

Теперь кандидатуру Байдена должны официально утвердить на съезде Демократической партии в августе.