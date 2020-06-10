Мэтью Брайза: США в реальном кризисе. Путин получил "золотую возможность" быть агрессивным с Украиной

10 июня, 2020, 10:30

Антин Борковский

Экс-советник Госсекретаря, директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США в 2001-2005 годах в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о хаотическом поведении Трампа, участии российских ботоферм в разжигании конфликта и перспективах Майдана в Вашингтоне

Никогда бы не мог подумать, что буду жить в столь апокалиптические времена, но то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, просто пугает.

Да. Это пожалуй одна из самых болезненных ситуаций, которые я когда-либо видел в Соединенных Штатах. Такое ощущение, что американское сообщество расшатывается, распадается на части. Я думаю, то, что мы видим, речь идет об убийстве полицейским афро-американского парня, высвободило большую агрессию на несправедливость в отношении афро-американской общины, на проявления расизма в любом виде. Многие из нас не понимал, что такое до сих пор существует. Как по мне, любой американский президент в такой ситуации сделал бы призыв ко всем американцам объединиться, признать и осмыслить несправедливость, услышать и исправить. А тем временем президент Трамп подливает масла в огонь. Он угрожает использованием войск США против граждан Америки, даже вопреки воле других государственных лидеров. Поэтому возникает впечатление, что все распадается на части, а президент Трамп только все ухудшает.

По вашему мнению, насколько далеко может развиться этот общественный конфликт в США, ведь Америка сейчас переживает избирательную кампанию.

Нормальным является то, что обе партии хотели бы получить выгоду в этой ситуации, но проблема в данном случае настолько глубинная, злоба настолько лютая, ситуация настолько напряженная, что для демократов просто невозможно попробовать использовать это против президента Трампа, и также невозможно для президента Трампа извлечь выгоду из этой ситуации. Америка в реальном кризисе. По моему мнению, президент Трамп будет пытаться быть сильным, угрожать протестующим, угрожать использованием силы. Я думаю, мы увидим только все большую озлобленность протестующих на это и уменьшение поддержки Трампа даже со стороны республиканцев. Несколько республиканцев выступили с критикой президента Трампа, несколько командующих войска, в том числе и бывший секретарь по нацбезопасности Маттис, выступили и раскритиковали деятельность Трампа за последнее время.

Заявление Трампа, что было бы хорошо использовать американское войско во внутренней ситуации, просто нонсенс.

Я думаю, он говорил серьезно. Я думаю, он угрожал правительству, что в случае дальнейшего насилия, когда локальная полиция и Национальная гвардия не помогут этом, он будет требовать участия солдат в конфликте с американскими сообществами в разных штатах. По факту уже 1600 солдат были выдвинуты из Северной Каролины и Нью-Йорка ближе к Вашингтону. Поэтому Трамп демонстрирует, что он серьезно. И это настолько большое нарушение политических норм в Соединенных Штатах, что может политически разрушить президента Трампа, но думаю, что он просто не знает, что сейчас делать. Он привык, что одна часть угрожает, а другая отступает, но сейчас такая ситуация, когда есть угроза всей американской общественности и я не думаю, что люди сдадутся.

Несколько выстрелов в людей, несколько убитых, и это может поднять уровень конфликта на невиданный уровень.

Да. Это - правда. Есть такая возможность. Все может выйти из-под контроля, так как президент Трамп продолжает давить и давить, давить и провоцировать, и я думаю, что в этой ситуации внешние силы получают возможность вмешаться. Я не сомневаюсь, что российские секретные службы и фермы интернет-троллей делают то, чем они годами занимались в США и в Украине, - все больше увеличивают напряжение, давление и злобу, чтобы все горело. Определенной хорошей новостью является то, что кажется, уровень насилия значительно уменьшается и люди переходят к мирному протесту. Я также думаю, что люди, которые формировали политическую повестку дня конфликта и хотели извлечь выгоду из этой ситуации, - это не демократы и республиканцы, а радикалы из крайне-левого или крайне-правого крыла, которые являются нигилистами, которые действительно хотят уничтожить американскую общественность. Один из деятелей, из тех, что были арестованы на днях, принадлежал к группе людей, которые хотели спровоцировать гражданскую войну. В то же время это лишь маленькая часть протестующих. Поэтому я не думаю, что все взорвется, но я думаю, что мы переходим в новую политическую эру, вместе с COVID19 и одновременным протестом американцев за создание более равного общества, которое, как нам казалось, мы имеем, но мы ошибались.

Сейчас имеет место тройной кризис - экономический кризис, политический кризис и трансатлантической кризис. Речь идет о напряженных отношениях между Штатами и Китаем. И видим, насколько Китай, официальный Пекин, агрессивно себя ведет.

Такого мир не видел еще с 1969 года, когда мы видели все виды беспорядков и в США, и в Европе. Все эти противостояния происходили из-за того, что меньшинства не получали равные права, которые были обещаны им политической системой. Это случилось в 1969-м и это случилось снова. Это произошло именно тогда, когда вы и говорите, на фоне роста напряжения, серьезного напряжения между США и Китаем. Я думаю, в росте этого напряжения, не во всем, но во многом, виноват Китай, но многое исходит и от президента Трампа. Он провалился в борьбе страны с коронавирусом. Как результат - падение экономики и возможность новой экономической депрессии в США. Он получил гражданскую забастовку, подвергся серьезному давлению и предложил использовать войска против гражданских, таким образом усиливая кризис. Его нынешняя тактика - переложить ответственность подальше от себя. Поэтому сейчас он обвиняет Китай. Обвиняет Китай за коронавирус, обвиняет Китай за экономические манипуляции, обвиняет Китай в чрезмерной агрессивности в Восточно-Китайском море. И таким образом демонстрирует, что просто не знает, что делать. Он не имеет плана. Он не имеет стратегии.

Но это означает, что данную ситуацию может использовать очень ослабленній Путин. Ситуация с корнавирусом, падение цен на нефть - все это очень сильно ударило по Кремлю, но, с другой стороны, конфликт между Китаем и Вашингтоном дает Путину так называемую "золотую акцию".

Абсолютно! А президент Трамп еще и помогает президенту Путину. Президент Трамп организует и принимает следующую встречу Большой семерки, на которой его основная цель - нажать на Китай. Он хочет, чтобы крупные и ближайшие союзники США нажали на Китай, поэтому, чтобы это сделать, как говорит Трамп, он приглашает президента Путина для восстановления Большой Восьмерки. Но нет никаких шансов, что Путин станет союзником США в противостоянии с Китаем, так как Россия и Китай работают вместе над ослаблением Соединенных Штатов и получением выгоды по усилению кризиса в США. Поэтому президент Трамп потерял свой путь. Он растерян, и многие его шаги противоречат друг другу. Да, вы правы, это огромная возможность для президента Путина.

К сожалению, Украина оказалась встроенной в нынешние американские дела. Речь идет о так называемых записях разговоров между вице-президентом Байденом и президентом Порошенко, но мы понимаем, что нынешний кризис может ударить именно по Украине, как по слабому игроку на мировой арене. Кремль увеличивает свое давление и угрозы в сторону официальной киевской власти.

Это прогнозируемая вещь, которую Кремль сейчас ожидаемо делает. Как учит история, когда все заняты чем-то, когда защитники отвернулись, Кремль переходит к агрессивным шагам. С этой точки зрения нет стратегически более важной страны для России, чем Украина, поэтому это ожидаемо. И что это показательно для меня, в начале своего вступления в должность президент Трамп даже хотел достичь договоренностей с Путиным об Украине без Украины. Он искал возможностей сделки, когда бы США были согласны снять санкции с России, если бы Россия ушла из Донбасса, а вопрос Крыма отложили бы когда-то на потом. Это из худшего. Поэтому сейчас действительно "золотая возможность" для президента Путина быть агрессивным с Украиной и, как вы говорите, это происходит. Последнее, о чем стоит сказать, это то, что для меня просто ужасно, как для дипломата и бывшего официального представителя Белого дома, видеть, как рушится репутация Соединенных Штатов не только как страны демократических свобод, но и как надежного союзника и друга среди стран НАТО и таких стран, как Украина. Лозунг прийти на защиту во время кризиса сейчас совсем уничтожен. Как выразился в своем письме генерал Маттис, "мы не имели сильного руководителя в Белом доме как минимум последние три года".

Ни я, ни вы не являетесь психоаналитиками, но, по-вашему, что движет сознанием или мотивационным мышлением Дональда Трампа, почему он так странно ведет себя как во внутренней политике, так и в политике внешней?

Только одна цель - быть переизбран. Ему безразлична коллективная безопасность союзников, НАТО. Он уже говорил, что НАТО ни к чему. Ему не нравится Европейский Союз, он хотел бы видеть его слабым и разделенным. Он полагает, что для своего переизбрания нужно сделать США сильнее других стран, чьи торговые интересы должны подчиняться целям США, и если США будут вести переговоры с Европейским Союзом, то лучше будет тем странам, которые покинут ЕС, как, например Соединенное Королевство, и лучше иметь дело с ним. Это формально такой тип политической стратегии, которая вписывалась в его понимание кампании по переизбранию. Если же возвращаться к внутренней ситуации, как я и говорил перед тем, он проиграл. Он не знает, что делать. Он знает, что провалился в вопросе безопасной Америки. После прихода коронавируса он не совершал никаких шагов в течение нескольких недель, кроме обвинений Китая. Он проклинал Китай и перекладывал ответственность. Все это вылилось в безумную, агрессивную внешнюю политику, которая, как вы и говорили, не имела конкретной цели в понимании того, а что же делать рациональное. Ведь он и не ведет себя рационально. Он озлоблен, сбит с пути и не знает, что делать сейчас, если быть честным.

Есть ли какой-то шанс для политических элит США остановить Трампа? Речь идет, возможно, о новом импичменте или еще о чем-то. Ведь этот внутренний кризис имеет тенденцию к усилению, и еще неизвестно, что может произойти через какие-то две недели.

Я не думаю, что целесообразно вновь говорить о новом импичменте или об импичменте и устранении хотя бы потому, что следующие выборы очень близко, в ноябре. Но сейчас все больше людей, даже республиканцев, даже Джордж Уилл, наиболее почитаемый республиканцами колумнист, даже он написал, что "Трамп должен уйти. Все республиканцы, которые поддерживали его в Сенате и Палате представителей, тоже должны уйти". И даже журнал Тайм вышел с обложкой, на которой изображен Трамп, который выходит в дверь с подписью "Время уйти". Поэтому то, что сейчас происходит, я думаю, что все поняли - пришло время мобилизироваться. Даже многие республиканцы поняли, что не следует допускать победы Трампа на следующих выборах. Тем не менее есть еще возможность, предусмотренная Конституцией США, когда его кабинет, его министры могут снять его. Когда они увидят, что он физически или психически больше не в состоянии выполнять свои обязанности. Никто не говорит об этом сейчас, в том числе и министры. Но то, что об этом сейчас не говорят, не означает, что этого не произойдет, если все будет продолжаться так же и с такой интенсивностью, о которой вы говорите. Поэтому ничего невозможного нет.

Ну, у нас в Украине также имеет место сложная ситуация с нашим вариантом Дональда Трампа в лице президента Зеленского. Мне тяжело предвидеть, что будет делаться у нас. Но, возможно, определенным решением, конечно, я не хочу советовать американцам, мог бы стать аналог украинского Майдана. Когда много людей, вместо того, чтобы грабить магазины, выходят со своим долговременным протестом.

Прежде всего я думаю, как я и говорил ранее, что волна насилия угасает, и думаю, что все понесут серьезную ответственность, в том числе и те, кто должен был обезопасить от таких событий. Если же говорить о чем-то вроде Майдана, когда большое количество людей собирается в столице, конечно, это возможно. Но сейчас был бы очень странный момент для этого, потому что слишком близко к новым выборам. Люди также до сих пор опасаются коронавируса и не смогут собираться в толпы еще некоторое время. Также очень много людей хочет вернуться к работе из-за ситуации, сложившейся в экономике. Поэтому мы, пожалуй, не получим майданной ситуации также и потому, что до сих пор есть твердая вера в то, что демократическая система США достаточна сильна, чтобы избирательным способом изменить Трампа на ноябрьских выборах.

Лично я не желаю Соединенным Штатам потребности в Майдане, ведь это последний инструмент для попытки остановить автократичную власть.

краинская ситуация тогда драматично зашла слишком далеко.Мы сейчас переживаем самый большой политический кризис со времен 1969, как я и говорил. Поэтому все внешнеполитические вопросы отступили на второй план: Иран, Сирия, даже договорняки с Россией. Почти все вопросы, кроме Китая - поэтому Трамп продолжает об этом говорить, - ушли из повестки дня. Теперь в США - режим полного кризиса. Украина и вообще не появляется в обсуждениях. То, за что я волнуюсь по поводу майданной ситуации в Вашингтоне, если Трамп проиграет выборы с небольшим отрывом, он может заявить, что выборы прошли незаконно, в конце концов, он уже начал это делать. Многие штаты решили провести голосование по почте, и за Трампа также, между прочим, голосовали по почте во Флориде. Люди будут голосовать по почте, поскольку им не придется покидать свои дома и идти на избирательные участки, рискуя заразиться COVID19. Но Трамп уже начал говорить, что выборы по почте можно признать нелегальными, ведь существует большой риск подтасовки голосов. Если такое случится, если он якобы будет искать правду в выборах, которые он проигрывает, тогда американцы с большой вероятностью выйдут на улицы и тогда мы увидим Майдан перед Белым домом. Я могу ожидать такого, если он не признает выборы, в которых проигрывает.