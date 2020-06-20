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Espreso.tvОбществоСтерненко говорит, что к нему ночью приходила полиция "для разъяснений"

Стерненко говорит, что к нему ночью приходила полиция "для разъяснений"


фото: rbc.ua
Общественный активист, в прошлом председатель организации "Правого сектора" в Одессе Сергей Стерненко рассказал, что в ночь с 19 на 20 июня 2020 года к нему пришли неизвестные

Об этом утром в воскресенье, 20 июня, он рассказал на своем Telegram-канале , передает Еспрессо.TV.

"Вчера ночью, а именно в 23:22 на автомобиле с номером 6248, к моему дому прибыли сотрудники полиции, которые в домофон сообщили прибывшие из Одессы чтобы разъяснить мне как надо отбывать домашний арест. Я ответил, что уже ночь и им следовало бы прийти в другое время, а не когда я уже ложился спать. Тем более что такой поздний визит "для разъяснений" это неуважение к человеческому достоинству. Предложил копам прийти уже утром, тем более что они и так убедились что я дома. они отказались, сказали что разъяснить им надо прямо сейчас ", - отметил Стерненко.

После того как он вызвал адвокатов полицейские ответили, что они подождут.

"Но когда за 15-20 мин прибыли адвокаты, то на месте уже никого не было. Люди, которые представились работниками полиции, куда-то исчезли. Утром тоже никто не приходил", - добавил Стерненко.

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После того как он вызвал адвокатов, полицейские ответили, что они подождут.

"Но когда за 15-20 минут прибыли адвокаты, то на месте уже никого не было. Люди, которые представились работниками полиции, куда-то исчезли. Утром тоже никто не приходил", - добавил Стерненко.

  • Сергей Стерненко сейчас находится под круглосуточным домашним арестом по делу о нанесении им смертельного ранения одном из двух киллеров, которые были участниками третьего покушения на него.
  • СБУ, Генеральная прокуратура и лично генепрокурор Ирина Венедиктова считают, что он превысил пределы необходимой обороны.
  • При этом Стерненко считает заказчиком данного покушения мэра Одессы Геннадия Труханова, а организаторами - местных полицейских, под прикрытием которых, по его словам, и действовали киллеры.
  • Информацию о слежке за Стерненко со стороны Нацполиции подтверждает экс-генпрокурор Юрий Луценко.

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