Дело Стерненко. Как реваншисты хотят забрать у патриотов право на защиту и сопротивление

18 мая, 2020, 13:41

Времена проходят, эпохи крепких хозяйственников с терриконов заменили мальчики из частных корпоративов, а старые грабли бьют по тем же заскорузлым мозолям

Как во времена Виктора Януковича стремились показать результат и бросить кого-то поскорее за решетку, так и в эпоху Владимира Зеленского "доказать эффективность" решили, репрессируя волонтеров, бывших нардепов и Сергея Стерненко.

Нынешние руководители как вернулись на 9 лет назад и черпали вдохновение в делах Юлии Тимошенко и сына-отца Павличенко. И по накатанной схеме бульдозер решил пройтись по судьбам Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко, Татьяны Черновил и Сергея Стерненко.

Не учли только важный момент - то, что было актуальным во времена печерских судилищ имени правосудия Януковича и Рината Кузьмина - сейчас уже не пройдет. Слишком опытным стало проукраинская ое сообщество, слишком помнят всем подряд правоохранительным структурам сдачу целых регионов весной 2014 года. Когда только уличные акции на грани самосуда не позволили Новороссии продвинуться дальше Чонгару и куска самого депрессивных шахтерского Донбасса.

18 мая Сергей Стерненко ходил в СБУ, где ему должны были вручать подозрение по делу самозащиты и гибели Ивана Кузнецова, которому за покушение обещали 1000 долларов.

Где-то с полгода пропагандистская машина ОПЗЖ во главе с бывшим вдохновителем репрессий времен Януковича Андреем Портновым раскручивает слезливую историю о том, как бывший активист "Правого сектора" жестоко убил многодетного отца. Да и вообще - надо показать этим проукраинским активистам, что они живут не в правовом, а в понятийном государстве.

Собственно, из-за этой активности портновых, бужанских, шариив и пиховшеков за короткое время 25-летний Стерненко превратился в символ. Маркер того, как обиженные реваншисты запугивают патриотов, что на них будут нападать и убивать. А если ты реализовал право на самозащиту - гнить в тюрьме.

Поэтому вполне логично, что поддержать его вышли далеко не ультрас и близкие друзья, а программисты, частные предприниматели, бывшие депутаты-комбаты и остатки реформаторов со второго правительства Зеленского.

Очевидно, что у власти был расчет, что во времена карантина никто особенно на акции не пойдет и потому под сенью эпидемии коронавируса можно делать все что угодно.

Однако несмотря на ограничения собраний и очень дорогое такси под 300 гривен за поездку - акция в Аскольдовом переулке оказалась многолюдной - и в СБУ выступили с заявлением, что никто Стерненко подозрение уже не вручает . Просто допрос.

То есть несмотря на массированные вбросы пророссийских деятелей в Украине - Стерненко остается на свободе. Хотя по информации автора этих строк за неделю-другую будут новые попытки "показать эффективность" посадками любой ценой. Ради мобилизации ватного электората накануне выборов и комплиментов от Российской Федерации - "нечего этим радикалам один народ ссорить".

Но тем не менее - сегодня подозрение предъявлено нападающим на Стерненко - один из которых был убит в ходе нападения, другой сбежал, еще один нападающий по другому эпизоду сидит в тюрьме под следствием. Не потому ли в эфирах ОПЗЖ-ТВ работницы "страна.юа" и семья Шария жалуются по горячим следам, что клятый Зеленский такой же, как Порошенко. Потому что никого не сажает.

Дела Кузьменко и Антоненко, Тани Черновол и Сергея Стерненко - это определяющий бой между реваншистами и проукраинской частью за то, куда пойдет наша проблема в государстве дальше.

Пророссийские пропагандисты проводят настолько оголтелые кампании, чтобы все эти люди стали символами сопротивления против нападения различных провокаторов на граждан.

Можно не любить Стерненко, можно не сопереживать его активностям, но в условиях пророссийского реванша и угроз проукраинским активистам, его дело стало прецедентом защиты права на вооруженное сопротивление. Многочисленные обижены соратники Януковича, которые получили новое дыхание и государственное управление на аутсорсинг от Зеленского, стремятся запугать всех, кто стоял на Майдане и остановят российские танки на Донбассе - если ты имел смелость противостоять мафии, да еще и имеешь проукраинские взгляды - мы тебя найдем и сгноим. Любым возможным способом.

Сегодня под ударом 25-летний парень из Одессы - завтра любой из-за того, что дал отпор хоть силой, хоть словом пророссийскому боевику или коллаборационисту.

Поэтому все эти акции и собрания во времена карантина СБУ не так безумные симпатии к личности Сергея Стерненко. Это точная бифуркации в плане права свободного человека на свободную жизнь в своей стране. А еще демонстрация того, что те, кто руками защищал свободную и независимую Украину в 2014 году - имеют еще меньшее доверие к судам и правоохранительным органам. Если приплюсовать то, что нынешняя власть сногсшибательно теряет всякий авторитет, а гражданское общество все больше не понимает линию поведения Владимира Зеленского - не за горами сопротивление. Конфликта не избежать.

Возможно, проукраинской прослойке общества был нужен такой подзатыльник. Чтобы не расслаблялись, не верили в то, что наши вороженьки "исчезнут как роса на солнце". То, куда в конце концов утопает Украина на третьем десятке независимости, решается сегодня - когда побежден будет один. Или мы, или агрессивные реваншисты.