Меркель не против санкций в отношении РФ в связи с убийством Хангошвили

20 июня, 2020, 09:29

Федеративная Республика Германия оставляет открытой возможность введения санкций против России за убийство в Берлине чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили

Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила во время пресс-конференции по итогам виртуального заседания лидеров ЕС в пятницу, 19 июня 2020, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

"Мы оставляем за собой, какую реакцию мы примем, как об этом уже заявил министр иностранных дел (Германии Гайко Маас - ред.). Сначала нам надо подождать, что покажут переговоры", - отметила Меркель, отвечая на вопрос, будут ли новые санкции против РФ за это заказное убийство в Берлине.

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По ее словам, руководители государств и правительств стран ЕС на своей видеоконференции обсуждали только секторальные санкции против России, введенные за ее действия против Украины. Эти ограничения решили продлить еще на полгода.

Кроме того, отметила канцлер, на уровне ЕС обсуждают введение санкций против России за кибератаки на Бундестаг. При этом у хакерском взломе, который состоялся в 2015 году, Берлин обвиняет Главное разведывательное управление Генштаба РФ.

Справка

Бывший полевой командир времен второй чеченской войны Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 в берлинском парке Малый Тиргартен . Власти России ранее объявила его в розыск, обвинив в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. Предполагаемый убийца, гражданин России, был задержан в Берлине в тот же день.

18 июня Федеральная прокуратура Германии предъявила правительства России обвинения в заказном убийстве Хангошвили. Ведомства, которыми руководит правительство РФ, дали задание "ликвидировать" его обвиняемому Вадиму Красиков (он же "Вадим Соколов") , заявила прокуратура в Карлсруэ.

По данным группы Bellingcat, подготовкой к убийству руководил глава благотворительного фонда "Вымпел" для бывших офицеров спецназа ФСБ РФ Эдуард Бендерский .

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