Прокуратура ФРГ обвинила Россию в заказном убийстве чеченского командира
С текстом обвинения ознакомилось немецкое издание Spiegel, сообщает Европейская правда .
Генеральный прокурор Петер Франк обвиняет российское правительство в заказе убийства Зелимхана Хангошвили, гражданина Грузии, в прошлом году.
"Государственные органы центрального правительства Российской Федерации поручили преступнику ликвидировать жертву", - говорится в тексте обвинения.
По мнению немецкой стороны, причиной послужило "враждебное отношение" будущей жертвы к российским властям.
Бывшего полевого командира времен второй чеченской войны Зелимхана Хангошвили застрелили 23 августа 2019 г. в берлинском парке Малый Тиргартен.
В тот же день в Берлине был задержан подозреваемый убийца Вадим Красиков, который находится под стражей. СМИ сообщили, что подозреваемый имел тесные контакты с российскими спецслужбами, в частности с ФСБ.
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На месте преступления Красикова увидела молодежь, когда он бежал через кусты, сбросив сумку и велосипед в реку Шпрее.
Когда его арестовали, Красиков называл себя "Вадимом Соколовым". Однако расследование, проведенные SPIEGEL, Bellingcat, "Инсайдером" и центром "Досье" показали, что его личность, вероятно, была сфальсифицирована, а многочисленные признаки говорили об участии российских государственных органов в создании идентичности "Соколова".
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