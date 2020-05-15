Христо Грозев: Полковник ФСБ, подозреваемый в организации покушения на Осмаева, посещал ЕС более 50 раз. Его можно было взять

8 мая, 2020, 07:05

Антин Борковский

Расследователь группы Bellingcat, журналист в эфире программы телеканала Эспрессо "Студия Запад с Антоном Борковским" об идентификации верхушки ФСБ по делу сбитого Боинга и российской агентурной сети на континенте

Приветствую! Хотел бы выразить вам и вашим коллегам благодарность за проделанную работу по установлению личности так называемого загадочного "Владимира Ивановича", которым скорее всего является генерал-полковник, первый заместитель главы Пограничной службы ФСБ РФ Бурлака. Как это удалось?

Все началось с публикации нескольких перехватов, которые были выпущены в ноябре прошлого года Международной группой следователей, голландскими следователями вместе с другими четырьмя странами, расследующими дело MH17. В публичный доступ были выложены 23 телефонных звонка и из них стало ясно, что главным человеком с российской стороны, который решал, какое оружие допускать через границу и какие важные задачи будут у Гиркина и остальных террористов, это все в начале июня было передано одному конкретному человеку с ФСБ. Все обращались к нему с большим уважением и называли его "Владимир Иванович". Было понятно, что скорее всего это не его настоящее имя и фамилия, но в трех звонках было также слышно и его голос, когда он злым тоном дает инструкции, определяет, какое оружие он даст или не даст определенным группировкам в восточной Украине. Вот мы 4-5 месяцев этим занимались и примерно в середине марта смогли установить, с очень большой вероятностью, личность Владимира Ивановича, но нам было нужно еще месяц, чтобы получить судебную экспертизу голоса, чтобы мы могли опубликовать все это.

Из опубликованных телефонных звонков, в общем подтвержденных в той или иной форме, самым Гиркиним-Стрелковым значит, что он подчинялся приказам этого генерал-полковника Бурлаки.

Абсолютно. И очень важно, что даже сейчас он не отрицает этого. Все мы знаем, что он - террорист, он работал на ФСБ и так далее, сначала от имени и за деньги Малофеева, а затем по инструкциям ФСБ, но у него есть такая специфика, что он не может напрямую лгать и поэтому интересно смотреть за его ответами. Например, когда на его странице Вконтакте ему задали вопрос - "Смотрите, здесь Bellingcat вас обвиняет, что вы получали инструкции напрямую от шефа погранслужбы ФСБ Бурлаки. Это правда или нет? ", - он не ответил, что это, мол, неправда, чушь и ложь. Он сказал: "Я не буду комментировать. Ополчение Боинг не сбивало". Этими словами он подтвердил, что, во-первых, получал инструкции из ФСБ, а во-вторых, он не отрицает того, что Россия сбила Боинг. Для него же было бы очень элементарным заявить, что Украина сбила Боинг, но он никогда этого не говорил. В целом этим делом до конца разбивается миф о том, что все эти "ополченцы" действовали самостоятельно.

Назвать и плюс-минус установить это одно, а доказать и требовать выдачи тех или иных преступников значительно сложнее дело. Мы понимаем и помним историю Лугового, которого обвиняли в отравлении Литвиненко, но вместо этого он получил мандат депутата Госдумы России.

Доказательная база более чем достаточная. У голландцев есть более 150 000 перехваченных звонков. Они выдали нам в публичный доступ всего может 40-50. Представьте себе, сколько еще у них. Так что полные доказательства представленные в суде будут более чем достаточными. На второе ваш вопрос, можно ли надеяться, что кто-то будет арестован? Я думаю, что да, потому что еще не все названные, а некоторые из тех, кто причастен, но еще не назван, продолжают путешествовать по миру. Как оказалось на прошлой неделе, когда мы учли информацию о том, что другой, причастный к этому делу под кличкой "Эльбрус" еще меньше месяца назад путешествовал - до марта этого года - по всему миру. Если бы была лучшая координация между украинскими и голландскими службами, или между немецкими и голландскими службами я думаю, что его могли бы арестовать и он был бы очень ценным свидетелем, или обвиняемым по делу Боинга.

Это очень важный момент, речь идет о сотрудничестве между украинским и голландскими или американскими группами. Сейчас в Украине резко меняется внутриполитический климат и наше общество теряет доверие к расследованию тех или других резонансных дел, связанных с обвинениями Российской Федерации.

Я не могу комментировать внутриукраинские политические сценарии, но есть такое ощущение, что нет такого тесного сотрудничества между западными правоохранительными органами и службами разведки с украинскими, как было еще два года назад. Это напрягает. Это может быть связано с потерей доверия западных партнерских служб, но это может быть просто хаос и отсутствие координации с украинской стороны. Не могу назвать реальной причины, но ощущение такого ослабления уровня сотрудничества у меня есть.

Есть еще один очень важный кейс. Речь идет о деле генерала Шайтанова и полковника Егорова, который, по некоторой информации, курировал Шайтанова.

Мы расследовали этого полковника Егорова. Более года назад мы начали им заниматься, потому что тогда у нас появилась обоснованное подозрение, что именно он и является этим мистическим полковником "Эльбрусом", который был куратором от ФСБ в Луганске в 2014-2015 годах. На него ссылались несколько известных сепаратистских СМИ и блоггеров. Его описывали, как ключевого ФСБешника, который причастен к руководству так называемой "ЛНР" в 2014 году и вот в тех же перехватах, опубликованных Международной следственной группой в ноябре прошлого года, было уже слышно, что он один из тех людей, правда подчиненных этому "Владимиру Ивановичу", который, как мы доказали - Бурлака, но он был на месте все время и реально курировал и командовал местными боевиками в Луганской области. Поэтому для нас он был очень интересной личностью. Мы еще не знали тогда, что он до сих пор путешествует по миру и занимается диверсионной деятельностью, как в случае с Шайтановым и с попыткой убийства чеченского эмигранта, проживающего в Киеве.

Адама Осмаева.

Да. Как только появилась эта информация, мы действительно проверили его по всему миру. Оказалось, на удивление, что он путешествовал более 50 раз в Европейский Союз за последние пять лет, уже после того, как он незаконно участвовал в деятельности военных формирований и курировал их. Европейский Союз как-то допустил то, что он 50 раз путешествовал, получив два раза визу. Только в Германии он был 12 раз. Итак, мы начали отслеживать причины его путешествий туда-сюда и обнаружили, что большая корреляция между его путешествиями и операциями, которые связаны с зачисткой чеченцев, которых Кремль считает врагами. Один из них, сейчас оказалось, по утверждениям СБУ и этих перехватов, был человеком, проживающим в Киеве. Я не исключаю, что когда в Берлине был убит, застрелили другого чеченца.

Хангошвили.

Да. Именно в эти четыре дня, когда проводилась операция по его убийства Егоров отсутствовал в Москве. Он тогда летал в Хорватию, но мы не знаем, куда он из Хорватии поехал дальше. Поэтому сейчас мы расследуем гипотезу, что он связан с убийством в Берлине в августе прошлого года.

Как вы думаете, насколько велика была агентурная сеть Егорова? Мы понимаем, что, в принципе, если в нее мог попасть генерал украинских спецслужб, то, наверное, это был не единственный случай.

Я считаю, что у него была агентурная сеть в Черногории, Болгарии, точно в Хорватии, Франции и Германии, кроме Украины. Поэтому я думаю, что мы еще на начальном этапе результатов расследования и мы обнаружим реально другую, параллельную сеть ФСБ, кроме ГРУшной, которую мы уже ранее раскрыли.

Что касается Украины. Какие еще дела можно было бы ассоциировать с деятельностью Егорова?

Имейте в виду, что когда мы сделали анализ его путешествий и с кем он еще путешествовал по Европе и мире, мы заметили, что он пересекается с теми сотрудниками ФСБ, занимающимися чеченской линией, но также он путешествовал с Сергеем Беседой, а мы знаем, что он один из заместителей директора ФСБ, отвечающий за так называемое "Пятое отделение" - международно-информационное отделение и он реально один из тех, кто был в Киеве за несколько дней до начала расстрелов на Майдане. Он тогда встречался с Януковичем. Сейчас он под санкциями американцев. Поэтому очевидно, что еще до этого, еще до начала войны, Егоров был как-то задействован в Украине и поэтому, скорее всего есть много других линий контроля и много его агентов, которых он завербовал, о которых мы еще не знаем.

Возможно есть часть украинского политикума, которая была связана с этими делами?

Нельзя так долго прятать скрытую истину. Россия коррумпированная страна и там очень часто всплывает продана информация, базы данных, кто-то решил продать. Даже самые ФСБшники ими торгуют. Поэтому я думаю, что России скрыть информацию о своих преступлениях и о агентурной сети очень-очень сложно, поэтому, если были такие контакты и отношения с украинскими политиками, это рано или поздно выйдет. Поэтому, я бы рекомендовал следственным органам в Украине не останавливаться и продолжать расследование. Рано или поздно правда выйдет и лучше чтобы они, следственные органы Украины, сами ее нашли, и она не приходила с Bellingcat или других международных организаций.