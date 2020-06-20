Лидеры Азербайджана, Армении, Туркменистана отказались от парада с Путиным
Об этом со ссылкой на Радио Свобода передает Еспресо.TV.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объяснил отказ от поездки тем, что 29 июня ему исполнится 63 года. В Туркменистане это считается достижением возраста пророка Магомета, важным событием, которое отмечается в кругу родных и близких. Но после поездки ему пришлось бы соблюдать карантин после возвращения из Москвы.
Читайте также: Виталий Портников: Путин снова хочет разделить мир. И Украину
Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне отказался от поездки, сославшись на сложную ситуацию с коронавирусом в стране.
"Нынешняя эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит", - говорится в письме Пашиняна президенту России Владимиру Путину. За день до этого отказался приезжать и президент Азербайджана Ильгам Алиев, который ранее подтверждал участие в параде.
- Ранее от поездки отказался также президент Чехии Милош Земан, сославшись на тяжелую эпидемиологическую ситуацию уже в России, хотя в январе он выражал такую готовность .
- Парад Победы запланирован в Москве на 24 июня . На эту дату его перенесли с 9 мая из-за эпидемии коронавируса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?
-
12 июня, 2020 Легко воровать, и тяжело отвечать - 5 книг о ворах
-
Читайте также
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?
-
12 июня, 2020 Легко воровать, и тяжело отвечать - 5 книг о ворах