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Espreso.tvМирЛидеры Азербайджана, Армении, Туркменистана отказались от парада с Путиным

Лидеры Азербайджана, Армении, Туркменистана отказались от парада с Путиным


фото: voanews.com
Президенты Туркменистана, Азербайджана и премьер-министр Армении отказались от приезда на парад в Москву. В двух случаях из трех это объяснили коронавирусом, в третьем - карантинными мероприятиями из-за него

Об этом со ссылкой на Радио Свобода передает Еспресо.TV.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объяснил отказ от поездки тем, что 29 июня ему исполнится 63 года. В Туркменистане это считается достижением возраста пророка Магомета, важным событием, которое отмечается в кругу родных и близких. Но после поездки ему пришлось бы соблюдать карантин после возвращения из Москвы.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне отказался от поездки, сославшись на сложную ситуацию с коронавирусом в стране.

"Нынешняя эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит", - говорится в письме Пашиняна президенту России Владимиру Путину. За день до этого отказался приезжать и президент Азербайджана Ильгам Алиев, который ранее подтверждал участие в параде.

  • Ранее от поездки отказался также президент Чехии Милош Земан, сославшись на тяжелую эпидемиологическую ситуацию уже в России, хотя в январе он выражал такую готовность .
  • Парад Победы запланирован в Москве на 24 июня . На эту дату его перенесли с 9 мая из-за эпидемии коронавируса.

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