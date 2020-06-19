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Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Путин опять хочет разделить мир. И Украину

Виталий Портников: Путин опять хочет разделить мир. И Украину


фото: reuters
Российский президент Владимир Путин в своей статье для американского журнала The National Interest вновь призывает к проведению встречи лидеров пяти стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН

Он фактически приравнивает этот саммит к Ялтинской конференции, на которой лидеры стран-союзниц во Второй Мировой войне разделили Европу и сферы влияния в мире.

О значении Ялтинской конференции написаны уже тысячи монографий и я не буду повторяться. Замечу лишь, что ситуация в момент победы союзников над нацизмом и современная ситуация в мире значительно отличаются. Решения Ялтинской конференции во многом были вынужденными, они были обусловлены тем, что для победы над Гитлером западным демократиям пришлось вступить в союз со Сталиным. В результате большая часть Европы на десятилетия оказалась за "железным занавесом", были сломаны миллионы судеб, нанесен огромный экономический ущерб странам, оккупированным Советским Союзом. Путинская Россия до сих пор вмешивается в судьбы соседних стран, провоцирует конфликты, убивает и разрушает – а сама при этом остается примером деградирующего государства и общества, карикатурой на "империю зла". Непонятно при этом одно – почему западные демократии должны опять делить мир с обитателем Кремля?

Но Путину – хочется. И еще ему очень хочется разделить Украину. Внимательный читатель его статьи заметит, что российский президент, когда будет рассказывать об участии Советского Союза в совместном с Гитлером уничтожении Польши, больше не будет повторять фразы советской пропаганды о воссоединении украинского и белорусского народов. Оккупированные СССР территории он называет "восточные кресы" - так, как это принято в польской историографии. И лишь мимоходом замечает, что это части территории Беларуси, Украины и Литвы. 

По мнению Путина, если бы не советская оккупация, "миллионы людей разных национальностей, в том числе евреи, живущие под Брестом и Гродно, Перемышлем, Львовом и Вильно, были бы брошены на уничтожение нацистам и их местным приспешникам – антисемитам и радикал-националистам".

То есть теперь уже речь идет не о воссоединении украинского и белорусского народов, а о помощи евреям! И это в то время, когда СССР практически закрыл въезд на свою территорию евреям из оккупированных нацистами регионов Польши. Да и у тех, кому удавалось перейти через новую границу, была непростая судьба – ГУЛАГ и даже расстрел. Самые известные еврейские политики Польши, Виктор Альтер и Хенрих Эрлих, погибли в советской тюрьме в Самаре уже в 1943 году, когда война с Гитлером была в самом разгаре! Так что не о евреях Сталин пекся. И не о евреях печется Путин.

Ему нужна Украина. И его статья четко показывает, как он хотел бы разделить непокорную страну. Себе забрать ту часть, которая была до 1917 года в составе Российской империи. А с Западом "поделиться" территорией Галичины. Очень простой план. И очень безумный. Но вот только Путин в него верит. 

 

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