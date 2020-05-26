Путин определился с датой проведения парада Победы в Москве
26 мая, 2020, 15:29
Президент России Владимир Путин объявил, что парад в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне пройдет 24 июня
Об этом сообщает российский Интерфакс.
Путин также сообщил, что акция "Бессмертный полк" и Военно-морской парад пройдут в России 26 июля. При этом он подчеркнул, что "Бессмертный полк" могут перенести еще на месяц, если эпидемическая ситуация в стране не стабилизируется.
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Традиционно парад проходил 9 мая. Однако в этом году из-за эпидемии коронавируса Путин перенес все массовые мероприятия празднования.
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