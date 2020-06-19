В Украине вернулись 14 моряков после трехлетнего заключения в Ливии

19 июня, 2020, 16:10

19 июня в Украину самолетом вернулись моряки судна "Рута", которых арестовало ливийское правительство в 2017 году

Об этом сообщил Офис президента Украины.

"В Международном аэропорту "Борисполь" приземлился специальный рейс с 14 гражданами Украины - членами экипажа танкера "Рута", которые вернулись домой после более трех лет заключения в Ливии. Президент Владимир Зеленский приветствовал прибытие сограждан на родину", - говорится в сообщении.