В Украине вернулись 14 моряков после трехлетнего заключения в Ливии
19 июня, 2020, 16:10
19 июня в Украину самолетом вернулись моряки судна "Рута", которых арестовало ливийское правительство в 2017 году
Об этом сообщил Офис президента Украины.
"В Международном аэропорту "Борисполь" приземлился специальный рейс с 14 гражданами Украины - членами экипажа танкера "Рута", которые вернулись домой после более трех лет заключения в Ливии. Президент Владимир Зеленский приветствовал прибытие сограждан на родину", - говорится в сообщении.
- Напомним, в 2017-м военно-морские силы Ливии сообщили, что с боем задержали украинский танкер "Рута" по подозрению в контрабанде нефти из североафриканской страны.
- Моряки провели три года в ливийской тюрьме перед возвращением в Украину.
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