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Espreso.tvОбществоВ Украине вернулись 14 моряков после трехлетнего заключения в Ливии

В Украине вернулись 14 моряков после трехлетнего заключения в Ливии


фото: Офіс президента
19 июня в Украину самолетом вернулись моряки судна "Рута", которых арестовало ливийское правительство в 2017 году

Об этом сообщил Офис президента Украины.

"В Международном аэропорту "Борисполь" приземлился специальный рейс с 14 гражданами Украины - членами экипажа танкера "Рута", которые вернулись домой после более трех лет заключения в Ливии. Президент Владимир Зеленский приветствовал прибытие сограждан на родину", - говорится в сообщении.

 

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