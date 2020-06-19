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Espreso.tvОбществоИз Ливии в Украину возвращаются 14 украинских моряков, которые три года сидели в тюрьме

Из Ливии в Украину возвращаются 14 украинских моряков, которые три года сидели в тюрьме

Из Ливии в Украину возвращаются 14 украинских моряков судна "Рута", которые три года провели в камерах одной из ливийских тюрем

Об этом сообщает Фонд помощи морякам "Ассоль".

Это жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

Состояние здоровья украинских моряков после нескольких лет ливийской тюрьмы и проведенного в прошлом месяце голодовки удовлетворительное.

Специальный авиарейс, которым возвращаются члены экипажа "Руты", ожидается в Киеве около 13:00 в пятницу.

  • В апреле 2017 г. военно-морские силы Ливии с применением оружия захватили два судна, одно из них - танкер "Рута" - было под украинским флагом. Ливийские власти арестовали экипаж "Руты", 14 украинцев, по обвинению в незаконной перевозке нефти.

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