Турецкий топ-клуб приобретет еще одного украинского футболиста

19 июня, 2020, 13:14

Украинский вингер венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков близок к трансферу в турецкий "Фенербахче"

Об этом сообщает Turkiye Gazetesi .

Руководство "Фенербахче" уже вышло на руководство "Шахтера", права Зубкова принадлежат "горнякам", с предложением аренды на следующий сезон.

"Ференцварош" арендовал Зубкова летом прошлого года на один сезон, однако у венгерского клуба, нет опции выкупа контракта украинском.

В текущем сезоне вингер сыграл в 40 официальных матчах, в которых он забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.