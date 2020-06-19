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Espreso.tvСпортТурецкий топ-клуб приобретет еще одного украинского футболиста

Турецкий топ-клуб приобретет еще одного украинского футболиста


фото: Getty Images
Украинский вингер венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков близок к трансферу в турецкий "Фенербахче"

Об этом сообщает Turkiye Gazetesi .

Руководство "Фенербахче" уже вышло на руководство "Шахтера", права Зубкова принадлежат "горнякам", с предложением аренды на следующий сезон.

"Ференцварош" арендовал Зубкова летом прошлого года на один сезон, однако у венгерского клуба, нет опции выкупа контракта украинском.

В текущем сезоне вингер сыграл в 40 официальных матчах, в которых он забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.

 

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