Турецкий топ-клуб приобретет еще одного украинского футболиста
19 июня, 2020, 13:14
Украинский вингер венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков близок к трансферу в турецкий "Фенербахче"
Об этом сообщает Turkiye Gazetesi .
Руководство "Фенербахче" уже вышло на руководство "Шахтера", права Зубкова принадлежат "горнякам", с предложением аренды на следующий сезон.
"Ференцварош" арендовал Зубкова летом прошлого года на один сезон, однако у венгерского клуба, нет опции выкупа контракта украинском.
В текущем сезоне вингер сыграл в 40 официальных матчах, в которых он забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.
- Напомним, 14 июня главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров назвал информацию о его переходе в "Фенербахче" выдумкой.
- 16 июня сообщалось, что бывший капитан "Динамо" Николай Морозюк может перейти из "Ризеспор" к другому турецкому клубу - "Фенербахче".
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