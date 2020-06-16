Экс-капитан "Динамо" получил предложение от турецкого "Фенербахче"

16 июня, 2020, 12:14

Бывший капитан "Динамо" Николай Морозюк может перейти из "Ризеспор" в другой турецкий клуб - "Фенербахче"

Об этом сообщает Fotospor.

По информации источника, клубы начали процесс переговоров, а сам Морозюк согласен сменить команду. Для футболиста важно, что "Фенербахче" базируется в Стамбуле.

Летом стамбульский клуб оставит основной правый защитник чилиец Исла.

В нынешнем сезоне на счету Морозюка 23 матча за "Ризеспор", в которых он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Он выступает за турецкий клуб с 2019 года. "Динамо" правый защитник играл в 2005 - 2010, 2015 - 2019 годах.

Напомним, 14 июня главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров назвал информацию о его переходе в "Фенербахче" выдумкой.

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