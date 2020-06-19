Степанов: штраф за нарушение карантина может достигать 340 тыс. грн

19 июня, 2020, 20:34

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что штрафы за невыполнение правил карантина могут достигать 340 тыс для бизнесменов

Об этом он сказал на брифинге 19 июня, сообщает Укринформ .

"Если вы владелец того или иного ТРЦ или ресторана, и вы не соблюдаете те правила, которые установлены в нашей стране, то на вас могут наложить штраф от 170 до 340 тыс. грн", - сказал Степанов.

Он добавил, что выполнение правил поможет предотвратить рост заболеваемости и не вводить более жесткие ограничения.