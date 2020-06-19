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Espreso.tvОбществоСтепанов: штраф за нарушение карантина может достигать 340 тыс. грн

Степанов: штраф за нарушение карантина может достигать 340 тыс. грн

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что штрафы за невыполнение правил карантина могут достигать 340 тыс для бизнесменов

Об этом он сказал на брифинге 19 июня, сообщает Укринформ .

"Если вы владелец того или иного ТРЦ или ресторана, и вы не соблюдаете те правила, которые установлены в нашей стране, то на вас могут наложить штраф от 170 до 340 тыс. грн", - сказал Степанов.

Он добавил, что выполнение правил поможет предотвратить рост заболеваемости и не вводить более жесткие ограничения.

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