Степанов: штраф за нарушение карантина может достигать 340 тыс. грн
19 июня, 2020, 20:34
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что штрафы за невыполнение правил карантина могут достигать 340 тыс для бизнесменов
Об этом он сказал на брифинге 19 июня, сообщает Укринформ .
"Если вы владелец того или иного ТРЦ или ресторана, и вы не соблюдаете те правила, которые установлены в нашей стране, то на вас могут наложить штраф от 170 до 340 тыс. грн", - сказал Степанов.
Он добавил, что выполнение правил поможет предотвратить рост заболеваемости и не вводить более жесткие ограничения.
- Кабинет министров обнародовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля с обновленными правилами его соблюдения.
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?