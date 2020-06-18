Фурса назвал непрофессиональным решение финкомитета Рады по поводу оценки деятельности Смолия
Такую позицию высказал Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.
"На самом деле под совершенно дикими, надуманными предлогами сегодня это решение принимается комитетом. При этом оно настолько непрофессионально, что, я думаю, волосы могут стать дыбом у любого человека, который разбирается в финансах", - говорит Фурса.
По его словам, сейчас нет никаких оснований обвинять Национальный банк в неудержании нацвалюты, ведь во время кризиса гривня остается стабильной. Также неприемлемо обвинять НБУ в построении пирамиды ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), ведь на самом деле никакой пирамиды не было, а на рынке внутреннего долга происходили здоровые процессы, говорит инвестбанкир.
"Это все говорит либо о том, что депутаты, которые это принимали, - непрофессиональны, либо они просто выполняли заказ определенного олигарха. И поскольку продвигал это постановление господин Дубинский, такая говорящая часть тела господина Коломойского, то мы понимаем, что это заказ Коломойского", - утверждает Фурса.
Он убежден: "Не будет независимого Национального банка - ни один инвестор не купит и капли украинского государственного долга".
- Финкомитет Верховной Рады 17 июня поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия.
- Украина обязалась перед МВФ избегать политических решений по руководству Нацбанка, не пересматривать сроки полномочий членов правления и юридически защищать его представителей.
- Глава Национального банка Яков Смолий заявил о том, что намерен оставаться на посту главы национального регулятора до конца своей каденции - 2025 года.
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?