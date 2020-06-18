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Espreso.tvОбществоФурса назвал непрофессиональным решение финкомитета Рады по поводу оценки деятельности Смолия

Фурса назвал непрофессиональным решение финкомитета Рады по поводу оценки деятельности Смолия

Решение финансового комитета Верховной Рады о поддержке проекта постановления об оценке деятельности главы Национального банка Якова Смолия - либо непрофессиональное, либо принято в интересах олигарха Игоря Коломойского

Такую позицию высказал Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"На самом деле под совершенно дикими, надуманными предлогами сегодня это решение принимается комитетом. При этом оно настолько непрофессионально, что, я думаю, волосы могут стать дыбом у любого человека, который разбирается в финансах", - говорит Фурса.

По его словам, сейчас нет никаких оснований обвинять Национальный банк в неудержании нацвалюты, ведь во время кризиса гривня остается стабильной. Также неприемлемо обвинять НБУ в построении пирамиды ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), ведь на самом деле никакой пирамиды не было, а на рынке внутреннего долга происходили здоровые процессы, говорит инвестбанкир.

"Это все говорит либо о том, что депутаты, которые это принимали, - непрофессиональны, либо они просто выполняли заказ определенного олигарха. И поскольку продвигал это постановление господин Дубинский, такая говорящая часть тела господина Коломойского, то мы понимаем, что это заказ Коломойского", - утверждает Фурса.

Он убежден: "Не будет независимого Национального банка - ни один инвестор не купит и капли украинского государственного долга".

  • Финкомитет Верховной Рады 17 июня поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия.
  • Украина обязалась перед МВФ избегать политических решений по руководству Нацбанка, не пересматривать сроки полномочий членов правления и юридически защищать его представителей.
  • Глава Национального банка Яков Смолий заявил о том, что намерен оставаться на посту главы национального регулятора до конца своей каденции - 2025 года.
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