Вакарчук остался нардепом: Рада провалила голосование за сложение им мандата
18 июня, 2020, 12:12
18 июня Верховная Рада Украины не поддержала сложение депутатских полномочий со Святослава Вакарчука
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За снятие с бывшего лидера фракции "Голос" проголосовали всего 175 нардепов при необходимых 226.
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Святослав Вакарчук остался в статусе народного депутата.
- Напомним, 11 июня народный депутат от фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что написал заявление о сложении полномочий.
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