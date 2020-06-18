Вакарчук остался нардепом: Рада провалила голосование за сложение им мандата

18 июня, 2020, 12:12

18 июня Верховная Рада Украины не поддержала сложение депутатских полномочий со Святослава Вакарчука

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За снятие с бывшего лидера фракции "Голос" проголосовали всего 175 нардепов при необходимых 226.

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Святослав Вакарчук остался в статусе народного депутата.

Напомним, 11 июня народный депутат от фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что написал заявление о сложении полномочий.

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