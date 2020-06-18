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Espreso.tvОбществоВакарчук остался нардепом: Рада провалила голосование за сложение им мандата

Вакарчук остался нардепом: Рада провалила голосование за сложение им мандата


фото: fakty.ua
18 июня Верховная Рада Украины не поддержала сложение депутатских полномочий со Святослава Вакарчука

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За снятие с бывшего лидера фракции "Голос" проголосовали всего 175 нардепов при необходимых 226.

Читайте также: Может быть определенный удар по рейтингу партии "Голос", - Рудик о сложении депутатского мандата Вакарчуком

Святослав Вакарчук остался в статусе народного депутата.

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