Аэропорт "Львов" возобновил международное сообщение
19 июня, 2020, 18:52
19 июня Львовский аэропорт возобновил международное авиасообщение
Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Сегодня аэропорт Львова принимает и отправляет первые рейсы после восстановления регулярного пассажирского авиасообщения", - отметил Криклий.
Он отметил, что международные рейсы направляются по маршрутам:
- Львов-Берлин и Берлин-Львов;
- Львов-Дортмунд и Дортмунд-Львов.
- Напомним, 15 июня Украина возобновила международные пассажирские перевозки.
- Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) установила в Международном аэропорту "Борисполь" лабораторию, где делают ПЦР-тесты и тесты на антитела к COVID-19.
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