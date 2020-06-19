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Espreso.tvОбществоАэропорт "Львов" возобновил международное сообщение

Аэропорт "Львов" возобновил международное сообщение

19 июня Львовский аэропорт возобновил международное авиасообщение

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Сегодня аэропорт Львова принимает и отправляет первые рейсы после восстановления регулярного пассажирского авиасообщения", - отметил Криклий.

Он отметил, что международные рейсы направляются по маршрутам:

- Львов-Берлин и Берлин-Львов;

- Львов-Дортмунд и Дортмунд-Львов.

  • Напомним, 15 июня Украина возобновила международные пассажирские перевозки.
  • Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) установила в Международном аэропорту "Борисполь" лабораторию, где делают ПЦР-тесты и тесты на антитела к COVID-19.

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