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Espreso.tvОбществоТесты на COVID-19: МАУ установила лабораторию в аэропорту "Борисполь"

Тесты на COVID-19: МАУ установила лабораторию в аэропорту "Борисполь"


фото: reuters
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) установила в Международном аэропорту "Борисполь" лабораторию, где делают ПЦР-тесты и тесты на антитела к COVID-19

Об этом сообщил президент авиакомпании Евгений Дыхне, передает Интерфакс-Украина .

Авиакомпания МАУ установила в аэропорту "Борисполь" лабораторию, которая делает ПЦР-тесты и тесты на антитела к COVID-19.

Дыхне отметил, что сейчас лабораторию использовать для тестирования экипажей МАУ, однако она также сможет обеспечить и потребности пассажиров, вылетающих или прилетающих если соответствующей справки потребует страна прилета.

"Например, Тунис, с которым скоро будет возобновлено авиасообщение, позволяет свободное пересечение границы с наличием теста ПЦР", - сказал он ..

По словам Дыхне, ПЦР-тест в настоящее время имеет самую высокую специфичность и чувствительность в отличие от экспресс-тестов. Материалом для анализа являются мазок из глубокой части горла, а время выполнения анализа - 3:00. При этом возможно одновременное загрузки лаборатории - 96 образцов.

Он также отметил, что лаборатория также предусматривает опцию срочного ПЦР-теста одного отдельного образца в течение 40 минут и тестирования на антитела к SARS-CoV-2, позволяет определить перенесенной инфекции и наличие иммунитета (материал теста - кровь из вены, скорость - 86 тестов в час).

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