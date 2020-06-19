Тесты на COVID-19: МАУ установила лабораторию в аэропорту "Борисполь"
Об этом сообщил президент авиакомпании Евгений Дыхне, передает Интерфакс-Украина .
Авиакомпания МАУ установила в аэропорту "Борисполь" лабораторию, которая делает ПЦР-тесты и тесты на антитела к COVID-19.
Дыхне отметил, что сейчас лабораторию использовать для тестирования экипажей МАУ, однако она также сможет обеспечить и потребности пассажиров, вылетающих или прилетающих если соответствующей справки потребует страна прилета.
"Например, Тунис, с которым скоро будет возобновлено авиасообщение, позволяет свободное пересечение границы с наличием теста ПЦР", - сказал он ..
По словам Дыхне, ПЦР-тест в настоящее время имеет самую высокую специфичность и чувствительность в отличие от экспресс-тестов. Материалом для анализа являются мазок из глубокой части горла, а время выполнения анализа - 3:00. При этом возможно одновременное загрузки лаборатории - 96 образцов.
Он также отметил, что лаборатория также предусматривает опцию срочного ПЦР-теста одного отдельного образца в течение 40 минут и тестирования на антитела к SARS-CoV-2, позволяет определить перенесенной инфекции и наличие иммунитета (материал теста - кровь из вены, скорость - 86 тестов в час).
- Напомним, МАУ закрыла продажа авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года.
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