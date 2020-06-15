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Espreso.tvОбществоУкраина возобновила международные пассажирские перевозки, - Криклий

Украина возобновила международные пассажирские перевозки, - Криклий


фото: fb
Правительство открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и позволило въезд для иностранцев, а с 22 июня выполнять регулярные международные рейсы планируют украинские авиакомпании

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Сегодня правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней", - написал он.

По словам Криклия, эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение.

Министр также отметил, что были восстановлены международные регулярные пассажирские перевозки. Так, аэропорт "Борисполь" 15 июня принял первый рейс Минск-Киев.

"Авиакомпаниям нужно время, чтобы обеспечить продажи. Все пункты пропуска в аэропортах открыты. Сейчас аэропорты проводят работу с авиакомпаниями по возобновлению рейсов", - добавил Криклий.

По его словам, на текущей неделе также планируются рейсы Lufthansa по маршруту Франкфурт-Киев (Борисполь) -Франкфурт, KLM по маршруту Амстердам-Киев (Борисполь) -Амстердам, SWISS International Airlines по маршруту Цюрих-Киев (Борисполь) -Цюрих, Belavia по маршруту Минск-Киев (Борисполь) -Минск.

С 16 июня из Украины в Австрию, Латвию, Германию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию планирует летать Wizz Air Hungary (компания уже имеет разрешения). С 21 июня - Ryanair из Киева в Барселону, Мадрид и Краков (разрешения на осуществление рейсов ожидаются).

С 22 июня выполнять регулярные международные рейсы планируют украинские авиакомпании.

Министр инфраструктуры отметил, приоритетными являются требования безопасности и призвал перед покупкой билетов проверять информацию об условиях въезда граждан Украины в страны ЕС, которые пока не открыли свои границы для украинских. В таком случае право на въезд имеют иностранцы, дипломаты и украинцы с рабочими визами или видом на жительство в ЕС, а также в других случаях, определенных страной въезда.

  • Напомним, ранее Государственная пограничная служба сообщала, что 15 июня в Украине возобновится авиасообщение в 13 аэропортах.
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