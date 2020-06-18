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Espreso.tvОбществоРада поддержала закон о референдуме в первом чтении

Рада поддержала закон о референдуме в первом чтении


фото: rada.gov.ua
18 июня Верховная Рада Украины проголосовала неотложный законопроект Зеленского 252 голосами "за"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За законопроект о народовластии через всеукраинский референдум проголосовали 252 народных депутата, воздержались - 53, против - 41, не голосовали - 31.

Позже Рада отклонила законопроекты о народовластии через всеукраинский референдум от "Батькивщины" и ОПЗЖ.

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"Законопроектом предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету: 1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины, 2) решение вопроса общегосударственного значения; 3) изменение территории Украины 4) потеря в силу закона Украины или отдельными его положениями ", - говорится в пояснительной записке.

Согласно тексту законопроекта, не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы:

  1. противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Общей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;
  2. направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
  3. по законопроектам по вопросам налогов, бюджета, амнистии;
  4. отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос с вариантами ответа "да" или "нет".

Проектом закона расширен круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в Центральной избирательной комиссии как сторонники или оппоненты вопрос всеукраинского референдума. Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации, в соответствии зарегистрированы в Центральной избирательной комиссии. Ожидается, что это будет способствовать усилению легитимации решений, принятых на всеукраинском референдуме, укреплению связей институтов гражданского общества с органами государственной власти.

"Ключевой новацией законопроекту, что отличает его от других законопроектив, которые регистрировались в Верховной Раде Украины, является определение возможности введения электронных процедур при организации и проведения всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований", - говорится в пояснительной записке.

Для обеспечения организации и проведения всеукраинского референдума законопроектом предусмотрено создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.

Законопоект предлагает такие виды всеукраинского референдума по предмету:

  • утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;
  • решение вопроса общегосударственного значения;
  • изменение территории Украины;
  • потеря в силу закона Украины или отдельными его положениями.

Закон определяет, что всеукраинский референдум относительно изменения территории Украины - это форма принятия гражданами Украины, имеющих право голоса, решение об утверждении закона о ратификации международного договора об изменении территории Украины, который приняла ВР.

Референдум назначается постановлением Рады.

  • Напомним, 17 июня комитет Верховной Рады по вопросам местного самоуправления порекомендовал принять за основу президентский законопроект о всеукраинском референдуме.

 

 

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