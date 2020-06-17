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Espreso.tvОбществоЗаконопроект о референдуме успешно прошел комитет Рады

Законопроект о референдуме успешно прошел комитет Рады

Комитет Верховной Рады по вопросам местного самоуправления порекомендовал принять за основу президентский законопроект о всеукраинском референдуме

Об этом шла речь на заседании комитета 17 июня, передает ТСН .

За включение проекта закона "О народовластии через всеукраинский референдум" в повестку дня проголосовали 18 из 23 народных депутатов.

Альтернативные законопроекты от "Батькивщины" и ОПЗЖ отклонили.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что в пакет инициатив о народовластии входит 10 законопроектив.

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