Законопроект о референдуме успешно прошел комитет Рады

17 июня, 2020, 18:53

Комитет Верховной Рады по вопросам местного самоуправления порекомендовал принять за основу президентский законопроект о всеукраинском референдуме

Об этом шла речь на заседании комитета 17 июня, передает ТСН .

За включение проекта закона "О народовластии через всеукраинский референдум" в повестку дня проголосовали 18 из 23 народных депутатов.

Альтернативные законопроекты от "Батькивщины" и ОПЗЖ отклонили.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что в пакет инициатив о народовластии входит 10 законопроектив.