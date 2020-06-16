Роман Безсмертный: Закон о референдуме - это бомба, которая может вызвать серьезные потрясения

17 июня, 2020, 07:04

Антин Борковский

Дипломат, политик в эфире программы телеканала Эспрессо "Студия Запад с Антоном Борковским" о президентской инициативе относительно народовластия и береговского прецедента

Итак, живем, как в поговорке: жили они бедно и напряженно, потом загорелся сарай, а затем на фоне общего дисбаланса срочно решили провести закон о референдуме и народовластии.

Все прекрасно понимают: в условиях, когда идет война, когда враг захватил Автономную Республику Крым, когда каждый день погибают украинские солдаты и гражданские люди, борясь за украинскую территорию, отстаивая украинский суверенитет, представление закона о референдуме, где в одной части говорится о том, что вопросы территориальной целостности, суверенитета запрещены на рассмотрении на референдуме, а здесь уже целые разделы расписывают, как подобные референдумы должны проходить, - ну, как минимум, это будет вызывать словесную эмоцию. Говорят, что в данном случае речь идет о внутреннем административном делении. Ничего подобного. Эта позиция свидетельствует о том, что Украина на референдуме может определять вопрос о передаче другим территорий или приобретении суверенитета над определенными территориями. И обратите внимание: там есть даже ссылки на международные соглашения, в соответствии с которым Верховная Рада должна давать согласие. А все забывают о том, что международные соглашения нельзя заключать, если они противоречат украинской Конституции. А украинская Конституция запрещает любые манипуляции с территорией или с суверенитетом. Более того, украинская Конституция вообще не дает возможности передавать какие-то полномочия Украины, суверена другим государствам или объединениям государств. В украинской Конституции - железобетонная стена, которая не позволяет это делать. Все это знают. Несмотря на это, на рассмотрение Верховной Рады вносят подобный законопроект. Львиная доля этого документа отнесена теме референдума по народной инициативе. Ну, во-первых, референдум по народной инициативе в Конституции определен как отдельный вид референдума. Все знают прекрасно, что есть такое понятие как предмет любого законопроекта. Так вот, с моей точки зрения, вряд ли референдум по народной инициативе может быть предметом закона о всеукраинском референдуме, и на самом деле это - та вещь, которая скрыта в этом законопроекте.

Мы внедряем в законодательное поле Украины, на или пытаемся внедрить такую вещь, которая в случае результативного референдума может перечеркивать наработанные законодательные инициативы Верховной Рады, и тогда мы можем оказаться в ситуации государства, заблокированного изнутри. А прикрываться при этом будут так называемой народной волей и народной инициативой.

Как по мне, за этим стоит исключительно политическая цель, и суть этой цели - или вернуться к известному процессу сбору подписей за референдум по народной инициативе, которую проводил Виктор Медведчук, или нынешней дискуссии "поэтому как поступить с Донбассом и Крымом?", которая активной была год назад, в период избирательной кампании. Помните фразу нынешнего президента "мы обратимся к людям"? Ну, во-первых, этому явно подыгрывают неопытные люди, которые все время говорят о результатах опроса на оккупированной территории, сопредельной территории, потому что здесь появляется еще одна проблема: тема территориальной целостности - это тема и полномочия всего суверенна, то есть того, что мы называем украинским народом. А в этом случае как бы дразнят тех, кто живет на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Это все разыгрывает карту русской темы, вспомните еще даже сторонники Украины, даже либерал-демократы российские говорили о необходимости проведения на территории оккупированного Крыма и Донбасса референдума о позиции людей и так далее. Все это упаковывается в соответствующий законопроект и подается как некое предвыборное обещание.

Я, нехотя, вспоминаю ситуацию с референдумом в 1938 году, когда австрийский народ проголосовал на референдуме, будучи обманутым нацистской пропагандой, за присоединение к Рейху, и в том же пакете шло и "за список Гитлера". А мы понимаем, насколько мощно у нас, в частности, в украинских масс-медиа представлена Россия, и понимаем, каким образом они будут формировать нарративы для того, чтобы достичь нужного им результата на народном референдуме. К большому сожалению, проукраинские силы будут иметь мало сил и ресурсов для того, чтобы провести ту же какую-то контрпропагандистскую работу.

Ну, собственно, появление самого президента Зеленского, как президента, оно связано с этими технологиями, отвечая технологии, о которой мы говорим, ведь ни одно из обещаний, которые звучали, принципиально не может быть реализовано. А одно из них, это, собственно, - тема народовластия. Почему это происходит, собственно, сегодня? Ну, вспомните выборы политической силы "Слуга народа" и самую "Слугу народа", хоть что-нибудь из того, что говорилось. Я не верю, что этот закон пройдет парламент, потому что у него очень много проблем еще и на технологическом уровне. Перед оппозицией стоит очень серьезная задача - остановить движение этого законопроекта, потому что он на самом деле - это такая бомба, которая может взорваться в любое время при возникновении внутри страны, или на линии фронта, или в Крыму очередного обострения.

Президент Зеленский оказался в стратегическом окружении, если не сказать в стратегическом мешке. И тут появляется подобная инициатива, благодаря которой он сможет в определенный момент Х умыть руки и сказать: "это - не я, это не мое решение, это решил украинский народ путем референдума". И вот тогда мы можем увидеть совершенно ужасную комбинацию, когда тот или иной кремлевский политик в Украине, но, конечно, с украинским гражданством, с украинским паспортом и с неограниченными финансовыми и медийными ресурсами сможет формировать украинское мнение, чтобы принять какое-то стратегически абсурдное или адское решение для Украины. А Зеленский скажет: "Ну, видите ли, народ, это не я такой".

Очевидно, что речь идет о подобном способе злоупотребления, это, во-первых. Во-вторых, явно идет игра на одну сторону, вспомните сколько раз российский захватчик ставил вопрос о разного рода референдумных процедурах. Очевидно речь идет и о приближении выборов и заигрывании с местными элитами. Хотя, честно говоря, в таком случае следовало бы четко говорить о законопроекте о местных референдумах, чтобы четко ограничить предмет и не позволять заходить на поле. А, кстати, обратите внимание: в законопроекте, если есть нормы, которые говорят о запрете, то нет санкций за нарушение или норм, отсылающих на кодексы, об ответственности - уголовной, административной и так далее - о нарушении определенных норм. То есть, это еще и закон такой яловый, с точки зрения дисциплины и порядка, даже границ, установленных в самом законопроекте. Есть еще один вопрос очень важный: технологически этот закон почти невозможно стыковать с законами о выборах. Отсюда возникнет еще одна параллельная структура. И у меня сложилось такое впечатление, когда я начал накладывать временные рамки закона о референдуме и временные рамки законов о выборах, - запрет совмещать, надо еще и тратить деньги на такие вещи, как проведение референдума. Хотя я еще раз говорю: во всех демократиях это носит плебисцитный характер. И разве что вопросы, связанные с Конституцией, носят окончательное решение.

А Брексит?

Этому ветру, которым было запущено разрушение Европейского Союза, навстречу был пущен кремлевский ветер. Законопроект, о котором идет речь, это встречный ветер Брекситу. Брексит носил разрушительный характер и ни к чему хорошему не привел ни Великобританию, ни Европу, и здесь он будет иметь разрушительный характер, потому что его технология, в частности в нынешних политических условиях войны, фактически может разрушить и привести к серьезным потрясениям в украинском государстве.

Ну, мы уже имеем некий казус, который называется так называемый береговский прецедент. Мы понимаем, что произошло в ручном режиме переформатирования административной единицы и понимаем, что она произошла после встречи с представителями Венгрии. Венгерский глава является союзником Путина. И мы понимаем, что Венгрия всячески блокировала евроатлантические аспирации Украины не из-за языкового закона, а потому, что ей поступили рекомендации из Кремля и, соответственно, находили миллионы отмазок. Но теперь они получили пограничный район, так сказать, с этническими венграми. И это может повлечь парад подобных инициатив.

В административном разделении принцип номер один - это принцип равенства прав. Неважно, человек родился в городе, в районном центре, в селе - он должен иметь минимум необходимых услуг для того, чтобы реализовывать свои потребности как гражданин, в конце концов, как человек. Недопустимо создание административным способом национальных территориальных единиц, такие как районы, объединенные территориальные общины и так далее. Потому что сам по себе этот подход поднимает принцип равенства, так как на этой же территории живут представители других народов, наций, народностей. Задача государства - обеспечить принцип равенства. Скорее всего, речь идет об определенной игре, которая продиктована из Москвы. И в этом случае не столько были разговоры по линии Киев-Будапешт, как разговоры велись между Киевом и Москвой. И у меня такое ощущение, что украинскую сторону агитировала Москва за принятие такого решения. Как вы понимаете прекрасно, это повлечет за собой не только венгерский, потянет румынский, польский и так далее ...

... болгарский.

... болгарский. Да, совершенно правильно. Но я еще раз говорю: есть принцип равенства. Как решается эта проблема? Эта проблема решается путем гарантированного квотного представительства в представительных органах представителей определенных национальностей. Для этого создаются национальные избирательные округа. Условно говоря, румыны составляют 15 процентов населения - пожалуйста, есть 15 процентов в районном совете своих мест. Венгры имеют 30 процентов - вы должны иметь в районном совете 30 процентов своих мест. Но когда переговоры на такую тему начинают вести люди, которые не знают предмета, суть проблематики и как она решается, вот тогда появляются такие решения. Часть европейских специалистов отрицает существование таких территориальных образований по сходному признаку. Тем более, обратите, пожалуйста, внимание на другой момент, с точки зрения принципа равенства, есть депрессивные населенные пункты, есть населенные пункты, которые быстро развиваются. Государство должно за этим следить и бюджетом выравнивать эти вещи. В этой ситуации, отделив определенный регион, можно или погубить его, или наоборот - вывести его в космический полет, а соседний украинский район и населенные пункты свести на нет.

Но, вероятно, речь идет о так называемых административных районах, населенных русскими. И Россия будет пытаться давить на Киев, чтобы разыграть именно такую карту. То есть, это, возможно, - как раз путь к федерализации. Сейчас скрытой, но, возможно, это - начало.

Вы знаете, я в этом случае даже слово "федерализация" бы не использовал. Почему? Потому что речь идет о создании контрагентов в виде вот таких территориальных единиц для того, чтобы с ними легче было проводить разного рода вещи. Вспомните полуторагодовалой давности случай, когда в венгерском консульстве в Украине выдавались паспорта с принятием присяги и так далее. Уже тогда действие украинской стороны выглядели импотентными. Для специалистов существует абсолютно четкая градация - сколько населения должно быть, по какому принципу должны создавать территориальные единицы. У меня складывается такое впечатление, что территориальную реформу и затягивают для того, чтобы возникали подобного рода гибриды.

Просто, если венгерские паспорта в консульстве раздавали, то российские паспорта грузовиками завозят. И мы вообще не знаем, какое количество "украинских граждан России" проживает в Украине.

Ну, вспомните, мы годами проходили это по Севастополю, по Симферополю, по Крыму. И теперь то же самое имеем на западе страны. И вместо того, чтобы это кардинально и жестко пресекать, мы начинаем этому подыгрывать. То есть, на самом деле проявляется слабость, профессиональная непригодность - и чиновников, и слабость государственных институтов. Я не ожидал подобного поведения от нынешнего министра иностранных дел. Слушая его в вопросах войны, он правильно расставляет приоритеты, и мне кажется, подчеркну - я предполагаю, что ошибаюсь - вряд ли это была его идея с созданием такого района, - ну она неправильная, она ошибочна. И пока это ошибка, а не преступление, ее надо исправлять. И надо в этом движении остановиться.

Возможно, министр просто не хотел повторить судьбу Пристайко и поехать в какую-то прогрессивную банановую республику.

Мы сегодня имеем беду. На самом деле внешнюю политику Украины сегодня проводит не министерство иностранных дел и не министр, ее проводит глава Офиса президента, который на это не имеет ни полномочий, ни опыта .. И скорее всего оттуда ветер и дует по предложению, которое мы сейчас обсуждаем.

Но, господин Роман, подобные вещи или его, например, амбиции, они же не прописаны в настоящем законодательном поле. Это по сути, какая-то неформальная узурпация власти, основанная на хорошем отношении к себе со стороны президента Украины.

В этих действиях есть не только нарушение законодательства, в этих действиях есть признаки государственной измены, потому что Конституция, законодательство категорически запрещает передачу президентом своих полномочий. Он может только уполномочить лицо на определенные действия - подписание документа, ограничив его компетенцию. С моей точки зрения, причина того, о чем вы говорите, это в институциональных проблемах. Вот например, введение новой модели безопасности для Украины, создание ряда органов сместило приоритеты. Обратите внимание: все эти органы, они действуют, есть законы, но их нет в Конституции. Зато Конституция четко запрещает такие шаги, особенно в области, касающейся прав человека. Не может существовать государственных структур, вне Конституции, а в то же время они касаются прав человека. И на вещи, о которых мы сейчас говорим, должно среагировать - ГБР, и так далее, потому что это их компетенция, Служба безопасности, потому что это их компетенция. Вместо этого они молчат. Вообще реакции нет. А между прочим, не дай Бог кто-то из оппозиции скажет что-то о крымских татарах, то сразу рассказывают о государственной измене. Хотя все прекрасно понимают: венгры, румыны, поляки имеют свои государства, татары никакого государства не имеют. И им надо дать возможность реализовать их этнические права. Это свидетельствует о политической подоплеке и окраске в деятельности государственных органов. Это, во-первых. А, во-вторых, это свидетельствует о слабости оппозиции в украинском парламенте, которая могла бы атаковать на этих серьезных основаниях должностных лиц и целые учреждения, которые не выполняют свои функции.