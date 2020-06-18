Дело против Порошенко о "межрелигиозной розни": Добкин назвался заявителем и пожелал пятому президенту "отсидеть за Томос"

18 июня, 2020, 22:19

Экс-народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин похвастался, что стал инициатором нового дела против пятого президента Петра Порошенко

Об этом он написал в Telegram.

Государственное бюро расследований завело на пятого президента Петра Порошенко дело "за разжигание межрелигиозной розни" через получение Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

"Отсидишь за томос, Петя", - написал Добкин.

Он также опубликовал свое заявление в ГБР.

"Да, манипулируя стремлениями православного сообщества Украины к объединению, Порошенко использовал церковные организации и религиозное противостояние для достижения победы на выборах 2019 года. Такие преступные действия Порошенко вызвали обострение религиозного (межконфессионального) противостояния и вражды в государстве .... Состоялось активное политическое вмешательство и административное давление на священновластие и верующих Украинской Православной Церкви Московского и Киевского патриархатов с целью заставить их принять проект создания ЕПЦ именно в том формате, который считали правильным Порошенко П.А. и в то время президентские политические круги ", - говорится в заявлении.

По словам Добкина, действия Порошенко "содержат признаки уголовных деяний, предусмотренных статьями 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины".