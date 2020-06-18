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Espreso.tvОбществоГБР подтвердило существование дела против Порошенко о "разжигании межнациональной розни" из-за Томоса, - СМИ

ГБР подтвердило существование дела против Порошенко о "разжигании межнациональной розни" из-за Томоса, - СМИ

Государственное бюро расследований подтвердило существование уголовного дела против пятого президента Украины Петра Порошенко о "разжигании межнациональной розни" из-за Томоса

Об этом сообщает УНИАН .

"6 ноября 2019 СБУ начала расследование по заявлению верующих Киевского патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ. В дальнейшем СБУ передала дело для расследования в ГБР", - говорится в сообщении .

В ГБР отметили, следствие по этому делу пока продолжается.

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