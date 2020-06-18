ГБР подтвердило существование дела против Порошенко о "разжигании межнациональной розни" из-за Томоса, - СМИ
18 июня, 2020, 19:15
Государственное бюро расследований подтвердило существование уголовного дела против пятого президента Украины Петра Порошенко о "разжигании межнациональной розни" из-за Томоса
Об этом сообщает УНИАН .
"6 ноября 2019 СБУ начала расследование по заявлению верующих Киевского патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ. В дальнейшем СБУ передала дело для расследования в ГБР", - говорится в сообщении .
В ГБР отметили, следствие по этому делу пока продолжается.
- Напомним, 18 июня пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что против него возбуждено уголовное дело за усилия по созданию Украинской автокефальной православной церкви.
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