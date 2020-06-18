ГБР подтвердило существование дела против Порошенко о "разжигании межнациональной розни" из-за Томоса, - СМИ

18 июня, 2020, 19:15

Государственное бюро расследований подтвердило существование уголовного дела против пятого президента Украины Петра Порошенко о "разжигании межнациональной розни" из-за Томоса

Об этом сообщает УНИАН .

"6 ноября 2019 СБУ начала расследование по заявлению верующих Киевского патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ. В дальнейшем СБУ передала дело для расследования в ГБР", - говорится в сообщении .

В ГБР отметили, следствие по этому делу пока продолжается.

Напомним, 18 июня пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что против него возбуждено уголовное дело за усилия по созданию Украинской автокефальной православной церкви.

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