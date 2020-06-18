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Espreso.tvОбществоПорошенко заявил, что против него открыли дело о разжигании религиозной розни за получение Томоса

Порошенко заявил, что против него открыли дело о разжигании религиозной розни за получение Томоса


фото: reuters
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что против него возбуждено уголовное дело за усилия по созданию Украинской автокефальной православной церкви

Об этом Порошенко сказал возле суда, где ему выбирают меру пресечения, передает Еспресо.TV.

Еще одна новость, которую я узнал только на этой неделе. Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело. Называется оно, дословно цитирую, я ничего не выдумываю: "за разжигание межрелигиозной розни путем получения Томоса и создание Православной церкви Украины". За решетку Порошенко за это", - сказал пятый президент Украины.

Порошенко также вспомнил другие политические дела.

"Кому служат эти приспешники? Разве они служат Украине? Разве они служат украинцам? Или разве они рассчитывают на то, еще это пройдет для них без последствий? Так же, как они решились бросать за решетку генерал-киборга Марченко и мы с вами вместе собирали залог для того, чтобы вытянуть его из-за решетки. А через год дело рассыпалось - и не могло не рассыпаться. Так же, как дело, когда они обвиняли нашу фантастическую Софию (Федина - ред.) за то, что она в Youtube поставила пост. Они хотели арестовать ее вместе с Марусей Звиробий ", - сказал Порошенко.

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