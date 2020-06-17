Южная Корея заявила, что не потерпит "неразумное поведение" КНДР

17 июня, 2020, 12:12

Представитель администрации президента Южной Кореи Юн До Хан заявил, что в Сеуле больше терпеть "неразумные поступки и слова" со стороны КНДР

Таким образом власти страны осудила резкие высказывания сестры лидера КНДР Ким Ин Чжон на предложение президента Мун Чжэ Ина решить конфликт на полуострове дипломатическим и мирным путем, сообщает Yonhap .

Южная Корея 15 июня спрашивала у КНДР о возможности отправить специального посланника в Пхеньян.

В ответ на это Ким Ин Чжон назвала запрос Сеула "хитростями" и "категорически отказалась" соглашаться на подобные предложения.

В Южной Корее назвали заявления сестры Ким Чен Ына абсурдными, пояснив, что в КНДР не поняли цели послание южнокорейского президента.

"Мы больше не будем мириться с неразумной риторикой и действиями Северной Кореи", - сказал Юн До Хан.

По его словам, поведение Пхеньяна существенно вредит взаимному доверию между лидерами двух стран.

В субботу, 13 июня, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ин Чжон предупредила, что Пхеньян может пойти на применение против Сеула силовых методов, если южнокорейские власти не остановит поток пропагандистских листовок, на воздушных шарах забрасываются на северокорейскую территорию перебежчиками из КНДР.

9 июня руководство КНДР заявило, что приняло решение заблокировать линии связи с Южной Кореей, которые работали с 2018 года после встречи лидеров двух стран.

16 июня КНДР взорвала центр связи с Южной Кореей.

Через несколько часов после этого генштаб КНДР распространил заявление , в котором говорится о намерениях ввести войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей.