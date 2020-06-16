КНДР собирается ввести войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей
Текст заявления КНА (Корейская народная армия - вооруженные силы Северной Кореи) опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Таким образом, северокорейцы хотят превратить границу в крепость - под своим контролем.
В заявлении прямым текстом говорится, что КНА "пристально следит за текущей ситуацией, когда отношения между Севером и Югом становятся все хуже и хуже".
"Мы полностью готовы обеспечить военными средствами любые внешнеполитические решения партии и правительства", - заявили военные.
В штабе северокорейских войск готовят "план действий для возвращения армейских подразделений в демилитаризованную зону", чтобы линия фронта стала "крепостью бдительности против Юга».
Правда, в тексте заявления говорится и о том, что план действий должна одобрить партия, то есть окончательного решения по этому поводу еще нет.
Нынче же утром стало известно, что КНДР подорвала центр связи с Южной Кореей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?