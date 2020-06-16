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Espreso.tvОбществоКНДР собирается ввести войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей

КНДР собирается ввести войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей


фото: KCNA
Генштаб армии коммунистической Северной Кореи вечером 15 июня обнародовал заявление, в котором говорится о намерениях ввести войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей

Текст заявления КНА (Корейская народная армия - вооруженные силы Северной Кореи) опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Таким образом, северокорейцы хотят превратить границу в крепость - под своим контролем.

В заявлении прямым текстом говорится, что КНА "пристально следит за текущей ситуацией, когда отношения между Севером и Югом становятся все хуже и хуже".

"Мы полностью готовы обеспечить военными средствами любые внешнеполитические решения партии и правительства", - заявили военные.

В штабе северокорейских войск готовят "план действий для возвращения армейских подразделений в демилитаризованную зону", чтобы линия фронта стала "крепостью бдительности против Юга».

Правда, в тексте заявления говорится и о том, что план действий должна одобрить партия, то есть окончательного решения по этому поводу еще нет.

Нынче же утром стало известно, что КНДР подорвала центр связи с Южной Кореей.

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