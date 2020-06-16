В приграничном городе КНДР произошел мощный взрыв, - СМИ

16 июня, 2020, 10:35

В районе межкорейского индустриального комплекса в приграничном Кэсоне в КНДР произошел взрыв, над местом происшествия поднимаются клубы дыма

Об этом во вторник, 16 июня, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военный источник.

Между тем в южнокорейском министерстве объединения подтвердили, что северокорейские власти подорвали промышленный комплекс, где располагается общий офис связи Сеула и Пхеньяна. Заявление цитирует американский интернет-сайт NK News.

По данным министерства, взрыв произошел в 14:49 по местному времени (09:49 по Киеву)

Официальных комментариев северокорейских СМИ на это счет пока не поступало.

Напомним, недавно Северная Корея заявила, что обрывает все линии связи с Южной Кореей, таким образом пресекая попытки стран договориться о сотрудничестве.