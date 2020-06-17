Шмыгаль поручил Минфину провести аудит Фонда борьбы с коронавирусом

17 июня, 2020, 16:25

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министерству финансов провести аудит расходов из Фонда борьбы с коронавируса, отчитаться и обновлять эту информацию еженедельно

Об этом Шмыгаль заявил на заседании правительства, передает ЕспресоТV .

"У меня есть просьба и поручение министру финансов провести аудит расходов из фонда, отчитаться и опубликовать эту информацию. Она должна обновляться еженедельно", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что украинские налогоплательщики должны видеть, на что идут средства, выделенные на борьбу с коронавируса - в общем почти 65 млрд грн.

Также премьер заявил, что ждет отчетов от тех министерств, которые уже использовали средства из COVID-фонда.