Шмыгаль поручил Минфину провести аудит Фонда борьбы с коронавирусом
17 июня, 2020, 16:25
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министерству финансов провести аудит расходов из Фонда борьбы с коронавируса, отчитаться и обновлять эту информацию еженедельно
Об этом Шмыгаль заявил на заседании правительства, передает ЕспресоТV .
"У меня есть просьба и поручение министру финансов провести аудит расходов из фонда, отчитаться и опубликовать эту информацию. Она должна обновляться еженедельно", - сказал Шмыгаль.
Глава правительства подчеркнул, что украинские налогоплательщики должны видеть, на что идут средства, выделенные на борьбу с коронавируса - в общем почти 65 млрд грн.
Также премьер заявил, что ждет отчетов от тех министерств, которые уже использовали средства из COVID-фонда.
- Напомним, Фонд борьбы с коронавируса существует с 13 апреля. По состоянию на 25 мая правительство распределило 13,02 млрд грн (20%) из средств фонда.
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