За 5 недель правительство распределило только 20% "антикоронавирусного" фонда

29 мая, 2020, 16:06

С 13 апреля существует Фонд борьбы с коронавирусом, однако по состоянию на 25 мая правительство распределило только 13,02 млрд грн (20%) из средств фонда

Об этом сообщил Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики со ссылкой на данные Минфина.

"Порядок использования средств из него был принят 22 апреля. Решение о первом распределении средств было принято уже 27 апреля. Объем фонда составляет 64,7 млрд грн. На 25 мая правительством были распределены только 13,02 млрд грн (или 20%) из средств фонда. Не распределены остаются 51,6 млрд грн ", - говорится в сообщении.

По данным Минфина, по состоянию на 25 мая средства из Фонда получили только 3 распорядители:

Минэкономики - 6 млрд грн. Эти деньги были направлены на предоставление дополнительного финансирования Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

МЗ - 3,09 млрд грн. Из этих средств почти 2,99 млрд предназначены обеспечить осуществление мер по борьбе с коронавирусом, а 100 млн грн будут использованы на закупку аппаратов ИВЛ.

Министерство социальной политики - 3,39 млрд грн. Из них 1,66 млрд грн будет потрачено на помощь на детей ФОПам 1 и 2 группы упрощенной системы налогообложения и 2,28 млрд грн финансовой помощи Фонда социального страхования.

"Как мы и прогнозировали ранее, правительство не успевает (или не нуждается) использовать в полном объеме деньги Ковид-фонда. А поскольку пик эпидемии, кажется, уже пройден, не исключено, что у правительства и парламента возникнет большой соблазн или использовать средства Ковид-фонда на нужды, не связанные с карантином, или же продлять карантин как можно дольше (ведь право на использование средств Ковид-фонда у правительства есть только в течение карантина +30 дней со дня его завершения) ", - подчеркивают экономисты.